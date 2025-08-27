Trump îl acuză pe George Soros şi pe fiul său că ar fi sprijinit protestele violente din SUA

Preşedintele american Donald Trump a solicitat ca miliardarul George Soros şi fiul acestuia, Alexander, să fie deferiţi justiţiei, acuzându-i că ar fi sprijinit manifestaţiile violente din SUA, transmit AFP şi Reuters.

„George Soros şi fiul său radical de stânga trebuie puşi sub acuzare în baza legii RICO pentru sprijinul acordat protestelor violente”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social, adăugând că „Soros şi grupul său au făcut mult rău ţării noastre”.

George Soros, în vârstă de 95 de ani, este de mult timp ţinta criticilor politicienilor conservatori, care îl acuză că finanţează mişcări de protest, ONG-uri şi iniţiative progresiste prin intermediul Fundaţiei pentru o Societate Deschisă. În Ungaria, premierul Viktor Orban îl acuză că sprijină migraţia şi organizaţiile anti-guvernamentale cu scopul de a-i submina puterea.

Alexander Soros, care conduce în prezent fundaţia, a declarat anterior că intenţionează să se implice mai activ în politica americană, susţinând programe de mobilizare a alegătorilor afro-americani şi hispanici şi îndemnând Partidul Democrat să comunice mai eficient. Înaintea alegerilor prezidenţiale din 2024, acesta a făcut apel la democraţi să se unească în spatele Kamalei Harris pentru a-l învinge pe Donald Trump.