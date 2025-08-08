Trump îl numeşte pe Stephen Miran pentru locul vacant din Consiliul Rezervei Federale

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat joi că îl va nominaliza pe preşedintele Consiliului Consilierilor Economici, Stephen Miran, pentru a ocupa, în ultimele luni, un loc proaspăt vacant în Consiliul Rezervei Federale, în timp ce Casa Albă caută un membru permanent pentru consiliul de conducere al băncii centrale şi continuă căutările pentru un nou preşedinte al Fed, relatează Reuters, de la care precizăm următoarele.

Miran, care a cerut o reformă completă a guvernanţei Fed, îl va înlocui pe guvernatorul Fed Adriana Kugler, după demisia surprinzătoare a acesteia săptămâna trecută, când a decis să se întoarcă la postul său academic permanent de la Universitatea Georgetown.

Mandatul expiră la 31 ianuarie 2026 şi trebuie aprobat de Senat.

Trump a spus că Casa Albă continuă să caute pe cineva care să ocupe locul pe termen lung (mandat de 14 ani) care se va elibera la 1 februarie. El analizează, de asemenea, opţiuni pentru un succesor al preşedintelui Fed, Jerome Powell, al cărui mandat se încheie pe 15 mai 2026.

Trump nu a reuşit până acum să convingă factorii de decizie ai Fed - inclusiv pe Powell, cei şase membri ai Consiliului şi cei 12 preşedinţi ai băncilor regionale Fed - să reducă dobânzile. Numirea lui Miran, chiar şi ca „înlocuitor temporar”, îi oferă preşedintelui o posibilitate mai directă de a urmări o politică monetară mai relaxată şi o influenţă mai mare asupra celei mai puternice bănci centrale din lume.

„Pe termen scurt, un guvernator interimar precum Miran îi oferă lui Trump ce e mai bun din ambele lumi: influenţă imediată asupra politicii monetare, fără a-şi pierde opţiunile şi pârghiile pentru alegerea viitorului preşedinte al Fed”, a scris analistul Derek Tang de la LHMeyer. „O perturbare din interior este un bonus.”

Într-un articol co-autor anul trecut pentru Manhattan Institute, Miran a expus o serie de propuneri pentru creşterea controlului prezidenţial asupra Consiliului Fed, inclusiv scurtarea mandatelor. El doreşte, de asemenea, să pună capăt „uşii rotative” dintre ramura executivă şi Fed şi să naţionalizeze cele 12 bănci regionale ale Fed.

Nu este clar cât timp ar avea la dispoziţie pentru a implementa asemenea reforme ample - majoritatea necesitând aprobarea Congresului - sau chiar pentru a vota în privinţa ratelor dobânzilor.

Toţi candidaţii la Fed trebuie confirmaţi de Senat, într-un proces ce include o audiere în faţa Comitetului senatorial pentru Bănci, Locuinţe şi Afaceri Urbane, un vot al comitetului şi mai multe voturi în plenul Senatului, unde democraţii au încetinit aprobarea nominalizărilor lui Trump.

„Aştept cu interes să analizăm rapid nominalizarea sa în Comitetul pentru Bănci al Senatului şi să aflăm mai multe despre planurile sale de a creşte transparenţa şi responsabilitatea la Rezerva Federală, pentru ca instituţia să îşi respecte mandatul şi să evite implicarea politică”, a spus preşedintele comitetului, senatorul republican Tim Scott.

Elizabeth Warren, democrata cu rangul cel mai înalt în comitet, a declarat că va avea „întrebări dificile” pentru Miran la audiere, în legătură cu modul în care va acţiona: „dacă va servi poporul american ca voce independentă în cadrul Fed sau doar îl va servi pe Donald Trump”.

Senatul este programat să revină în sesiune pe 2 septembrie, dată la care Congresul va trebui să abordeze şi problema urgentă a finanţării guvernului după sfârşitul lunii, pentru a evita o închidere parţială a agenţiilor federale.

Există doar patru şedinţe de politică monetară rămase, inclusiv una pe 16-17 septembrie, înainte de finalul mandatului lui Miran.

Factorii de decizie ai Fed au menţinut rata dobânzii în intervalul actual de 4,25%-4,50% la şedinţa din iulie, Powell invocând inflaţia încă ridicată şi îngrijorarea că tarifele comerciale impuse de Trump ar putea menţine presiunea inflaţionistă, drept motive pentru menţinerea unei politici restrictive.

După publicarea unui raport al guvernului vineri, care a arătat o creştere a locurilor de muncă mult mai mică decât se estimase anterior, sentimentul din cadrul băncii centrale pare să se îndrepte spre o posibilă reducere a dobânzii chiar la următoarea şedinţă a Fed.

Mai mulţi bancheri centrali au exprimat în această lună îngrijorări privind slăbiciunea pieţei muncii, iar cel puţin câţiva şi-au exprimat încrederea că tarifele nu vor creşte inflaţia la fel de mult cum se temuseră anterior. Aceste opinii reflectă poziţia a doi guvernatori Fed - ambii numiţi de Trump - care luna trecută au votat împotriva deciziei de a menţine politica neschimbată.

Joi, Miran l-a lăudat pe unul dintre aceşti disidenţi, guvernatorul Fed Christopher Waller, pentru că a evitat „tariff derangement syndrome” („sindromul tulburării provocate de tarife”), o expresie menită să minimalizeze îngrijorările privind efectele economice ale taxelor vamale ridicate impuse de administraţia Trump.

Waller este considerat candidatul preferat în echipa lui Trump pentru a-l înlocui pe Powell în funcţia de preşedinte al Fed.