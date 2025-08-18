Trump: Îl voi suna pe Putin după discuţiile cu Zelenski

Preşedintele Donald Trump a declarat că intenţionează să îl sune pe preşedintele rus Vladimir Putin după discuţiile de astăzi de la Casa Albă cu liderii europeni şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Se aşteaptă la apelul meu după ce terminăm această întâlnire”, a spus Trump.

El a precizat că va ridica subiectul unei întâlniri trilaterale între el, Putin şi Zelenski în cadrul conversaţiei.

„S-ar putea să avem sau nu o trilaterală. Dacă nu avem o trilaterală, atunci luptele continuă, iar dacă avem, avem o şansă bună - cred că dacă avem o trilaterală, există o şansă bună să o încheiem”, a declarat Trump.