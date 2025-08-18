Trump, înaintea întâlnirii cu Zelenski şi liderii europeni: „O zi importantă la Casa Albă”

Preşedintele american Donald Trump a descris ziua de luni drept „o zi importantă la Casa Albă”, subliniind că nu a mai găzduit până acum atât de mulţi lideri europeni în acelaşi timp, transmite Sky News, de la care transmitem cele ce urmează.

„O mare onoare pentru America!!!! Să vedem care vor fi rezultatele???”, a scris Trump pe contul său de Truth Social.

Între timp, potrivit agenţiei Ukrinform, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Washington cu trimisul SUA Keith Kellogg, înaintea discuţiilor decisive cu liderul de la Casa Albă.