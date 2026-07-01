Trump inaugurează miercuri noul Air Force One primit cadou de la Qatar

Preşedintele Donald Trump se deplasează miercuri în Dakota de Nord pentru a inaugura un muzeu în onoarea lui Theodore Roosevelt, invocând moştenirea preşedintelui republican în timp ce promovează un mesaj al măreţiei americane înaintea sărbătorii naţionale de 4 iulie, informează news.ro.

Călătoria la Medora, în vestul Dakotei de Nord, este de aşteptat să marcheze totodată debutul ca avion prezidenţial al unui Boeing 747 recondiţionat, oferit cadou de Qatar, care va servi drept Air Force One, având ca gamă de culori roşu, alb, albastru închis şi auriu, aleasă de Trump, scrie Reuters.

Vizita are loc în contextul în care Trump dă mare importanţă festivităţilor care marchează cea de-a 250-a aniversare a independenţei americane, folosindu-se de ocazie pentru a-şi pune în evidenţă leadershipul şi viziunea pentru ţară înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, din noiembrie.

Avionul prezidenţial a atras atenţia din cauza costurilor şi a ritmului rapid al renovărilor, precum şi a acceptării neobişnuite a unui avion jumbo de lux din partea unei ţări străine. Trump a respins criticile aduse acestui aranjament, iar Forţele Aeriene au declarat că avionul respectă standardele prezidenţiale.

Accentul pus de Trump pe evenimentele patriotice care marchează cei 250 de ani de existenţă ai ţării survine într-un moment în care americanii rămân profund divizaţi în privinţa preşedintelui republican, figura politică dominantă a ţării de un deceniu.

Celebrarea celor 250 de ani a ocupat un loc central în mesajele sale într-un an electoral dominat de îngrijorarea alegătorilor cu privire la costul vieţii şi al războiului cu Iranul.

Biblioteca Prezidenţială Theodore Roosevelt se deschide oficial sâmbătă în Dakota de Nord. Clădirea de 96.000 de picioare pătrate (8.919 metri pătraţi) are vedere spre un parc naţional numit după Roosevelt, datorită anilor de formare pe care acesta i-a petrecut în Badlands, situat în apropiere.

Trump l-a lăudat pe Roosevelt, un ecologist tenace care a ocupat funcţia de preşedinte între 1901 şi 1909. Acesta a extins influenţa ţării, contribuind la alungarea Spaniei din America şi revendicând Canalul Panama. În timpul mandatului său, Statele Unite se afirmau ca putere globală, statut pe care îl păstrează şi astăzi.

„Theodore Roosevelt credea că cea mai mare realizare a Americii era întotdeauna încă în viitor”, a declarat secretarul de interne Doug Burgum într-un comunicat de presă. „Preşedintele Trump împărtăşeşte această convingere în măreţia americană şi în credinţa că cea mai strălucită epocă a acestei naţiuni urmează să vină”, a adăugat el.

Ca parte a săptămânii sale de evenimente de celebrare, Trump intenţionează să viziteze vineri Muntele Rushmore, sculptura montană din Dakota de Sud care îi înfăţişează pe Roosevelt şi pe foştii preşedinţi George Washington, Thomas Jefferson şi Abraham Lincoln.

De asemenea, este de aşteptat ca acesta să ţină sâmbătă un discurs în stil de campanie electorală, în cadrul celebrării zilei de 4 iulie la Washington, care va include un spectacol de artificii de 35 de minute deasupra râului Potomac.