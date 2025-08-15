Trump îşi lansează campania de strângere de fonduri în timp ce discută cu Putin în Alaska

Echipa preşedintelui american Donald Trump a trimis un e-mail susţinătorilor, cerând donaţii în timp ce acesta se află la negocieri cu Vladimir Putin, în Alaska, transmite Sky News, de la care informăm cele ce urmează.

Mesajul, intitulat „TRUMP ÎN ALASKA! CU PUTIN!”, subliniază importanţa întâlnirii şi acuză opoziţia democrată că „nu şi-ar dori nimic mai mult decât ca el să eşueze”. „Nimeni în lume nu ştie să facă afaceri ca mine!”, se arată în text, care invită fiecare „patriot” să doneze 10 dolari în cadrul campaniei „TRUMP BLITZ”, înainte de termenul-limită de la miezul nopţii.

În paralel, susţinători ai liderului american s-au adunat în Anchorage, în apropierea locului unde au loc discuţiile.