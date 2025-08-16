Trump - Putin, întâlnire istorică sau doar o întâlnire?

Întâlnirea istorică s-a încheiat, dar istoria nu are încă ce nota la capitolul rezultate. Protagoniştii au vorbit frumos, dar vag, iar Putin şi-a exprimat doar speranţa ca „progresul în formare” să nu fie torpilat de Kiev şi de capitalele europene. În mod previzibil, când Moscova foloseşte expresii cu tentă lirică despre „progres”, la Bruxelles şi nu numai, îngrijorarea se propagă.

Singura certitudine vine de la Trump, cu celebra lui precizie de business: „Nu există un acord, până nu există un acord.” Restul e decor diplomatic.

Oare aşa se scrie istoria - cu formule de politeţe şi pagini albe în loc de concluzii?