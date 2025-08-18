Trump s-a întâlnit la Casa Albă cu liderii europeni pentru a discuta sprijinul acordat Ucrainei

Preşedintele american Donald Trump a început, la Casa Albă, o întâlnire multilaterală cu o delegaţie de lideri europeni, într-un demers coordonat de susţinere a Kievului, transmite CNN.

Discuţiile vizează viitorul sprijinului occidental pentru Ucraina, în contextul negocierilor privind un eventual acord de pace. Liderii europeni insistă ca Trump să se alăture poziţiei ferme a Uniunii Europene în faţa preşedintelui rus Vladimir Putin, pentru a preveni noi conflicte.