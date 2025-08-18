Trump schimbă tonul şi elogiază liderii europeni la Casa Albă

După un început de mandat marcat de tensiuni cu aliaţii europeni, preşedintele american Donald Trump a ales luni o abordare radical diferită, presărând cuvinte de apreciere la adresa fiecărui lider prezent la Casa Albă, relatează AlJazeera, care afirmă cele ce urmează.
Trump l-a descris pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, drept „un domn desăvârşit” care face „o treabă fantastică”. Premierul britanic Keir Starmer a fost numit „prieten” şi „un om pe care lumea îl place mult”.
Preşedintele francez Emmanuel Macron este, potrivit lui Trump, „un demnitar pe care l-am plăcut din prima zi şi pe care îl apreciez şi mai mult acum”, în timp ce premierul Italiei, Giorgia Meloni, a fost caracterizată drept „o inspiraţie” şi „un lider grozav”.
Preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, „arată mai bine ca oricând” şi este „un om pe care toţi îl respectăm”, a adăugat Trump.
Cea mai mare doză de umor a venit în direcţia cancelarului german Friedrich Merz, despre care liderul de la Washington a spus că este „foarte respectat”, dar şi-a permis să glumească întrebându-l de unde şi-a făcut bronzul: „Arăţi grozav cu bronzul acela. Unde l-ai obţinut? Şi eu vreau un bronz aşa.”
„Neamtul ” Trump nu se dezminte .Este , asa cum le sta bine tuturor presedintilor americani nascuti cindva din stirpea Europei , urmasii Romei si ai regilor si reginelor ce au apartinut „batrinului continent”atasat valorilor nostre democratice .Trump nu a facut altceva decit sa ii ofere lui Putin o iesire din situatia catastrofala acolo unde singur s-a bagat .Ceea ce s-a intimplat azi si inca se mai intimpla este unic in analele Istoriei .Dupa acest desant de forta europeana Trump va conchide si inchide razboiul .UE se apropie furtunos de Moscova mutind granitele spre 1500 de km distanta .