Trump schimbă tonul şi elogiază liderii europeni la Casa Albă

După un început de mandat marcat de tensiuni cu aliaţii europeni, preşedintele american Donald Trump a ales luni o abordare radical diferită, presărând cuvinte de apreciere la adresa fiecărui lider prezent la Casa Albă, relatează AlJazeera, care afirmă cele ce urmează.

Trump l-a descris pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, drept „un domn desăvârşit” care face „o treabă fantastică”. Premierul britanic Keir Starmer a fost numit „prieten” şi „un om pe care lumea îl place mult”.

Preşedintele francez Emmanuel Macron este, potrivit lui Trump, „un demnitar pe care l-am plăcut din prima zi şi pe care îl apreciez şi mai mult acum”, în timp ce premierul Italiei, Giorgia Meloni, a fost caracterizată drept „o inspiraţie” şi „un lider grozav”.

Preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, „arată mai bine ca oricând” şi este „un om pe care toţi îl respectăm”, a adăugat Trump.

Cea mai mare doză de umor a venit în direcţia cancelarului german Friedrich Merz, despre care liderul de la Washington a spus că este „foarte respectat”, dar şi-a permis să glumească întrebându-l de unde şi-a făcut bronzul: „Arăţi grozav cu bronzul acela. Unde l-ai obţinut? Şi eu vreau un bronz aşa.”