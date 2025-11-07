Trump se gândeşte la un ”plan B” în cazul în care Curtea Supremă a SUA îi invalidează taxele vamale

Preşedintele american Donald Trump anunţă joi că ”va trebui să pregătească un plan B” în cazul în care Curtea Supremă a Statelor Unite va invalida o parte importantă a taxelor sale vamale pe care le-a impus, informează news.ro.

”Cred că ar fi o catastrofă pentru ţara noastră, dar cred în acelaşi timp că va trebui să pregătim un plan B. Vom vedea ce se va întâmpla. Majoritatea oamenilor mi-au spus că am făcut totul ca la carte”, a declarat, la Casa Albă miliardarul.

El a subliniat că celalte pârghii de impunere a taxelor vamale sunt ”lente în comparaţie”.

Miercuri, într-o audiere la cea mai înaltă instanţă judiciară americană, o majoritatea a judecătorilor a părut, prin întrebările pe care le-a pus, să se îndoiască de fundamentul legal a unei părţi largi a taxelor vamale impuse de către Donald Trump începând din ianuarie - cele care nu vizează sectoare specifice, ca de exemplu oţelul sau automobilele.

Or aceste taxe impuse produselor care intră în Statele Unite sunt un pilon al politicii - economice şi diplomatice - ale preşedintelui republican.

Locatarul Casei Albe s-a lăudat în multe rânduri cu veniturile acestei ofensive protecţioniste de amploare - venituri suplimentare în valoare de zeci de miliarde de dolari în conturile statului federal, promisiuni de inestiţii masive în Statele Unite şi achiziţii de produse americane în schimbul unui rabat vamal.

În cazul în care Curtea Supremă a Statelor Unite - majoritar conservatoare - hotărăşte să invalideze taxele vamale, Guvernul se teme că va fi obligat să restituie sumele încasate şi că va pierde o pârghie de presiune asupra restului lumii.