Trump şi Putin, strângere de mână şi zâmbete pe covorul roşu în Alaska înaintea summitului

Preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin s-au salutat călduros pe covorul roşu din Alaska, înaintea începerii summitului dedicat războiului din Ucraina. După ce au coborât din avioane, Trump l-a aplaudat pe Putin, iar cei doi şi-au strâns mâna zâmbind, urcând apoi în aceeaşi maşină pentru a se deplasa la locul discuţiilor.