Trump spune că un acord în Ucraina l-ar ajuta să ajungă în ”paradis”

Preşedintele american Donald Trump apreciază că obţinerea unui acord de pace în Ucraina l-ar putea ajuta să ajungă în paradis, glumind cu privire la faptul că şansele de ajunge în paradis sunt de fapt slabe, după ce şeful statului american, în vârstă de 79 de ani, a sugerat deja că vrea să pună capăt Războiului pentru a i se decerna Premiul Nobel pentru Pace, pe care consideră că-l merită. relatează AFP.

Însă, marţi, la o zi după o vizită la Casa Albă a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelensli şi a mai multor lideri europeni, în vederea unei soluţii a conflictului cu Rusia, Donald Trump a declarat că are şimotivaţii mai puţin prozaice, potrivit sursei.

”Vreau să încerc să ajung în Paradis, dacă se poate”, a declarat el la ”Fox & Friends”, o emisiune a Fox News, un post preferat de către conservatorii americani.

”Aud spunându-se că nu sunt bine plasat, că sunt în josul scării. Dar dacă reuşesc să ajung în Paradis, acesta va fi unul dintre motive”, a declarat el.