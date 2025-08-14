Trump subliniază, cu o zi înainte să se întâlnească cu Putin, că un acord de pace se va face doar cu Zelenski

Preşedintele american Donald Trump subliniază joi, cu o zi înaintea unui tête-à-tête în Alaska cu omologul său rus Vadimir Putin, că doar un summit tripartit cu Volodimir Zelenski poate pecetlui un acord de pace în Ucraina şi repetă că trebuie să fie ”împărţite” teritorii, relatează AFP, de la care menţionăm următoarele.

”Această întâlnire va deschide calea alteia”, dă asigurări preşedintele american la postul de radio Fox News.

El a declarat deja mai înainte că acest summit, la Anchorage, are ca scop doar să ”tatoneze terenul” cu Rusia.

Kievul şi europenii se tem că, în realitate, Donald Trump şi Vladimir Putin pot redesena vineri harta Ucrainei fără acordul preşedintelui ucrainean.

”A doua întâlnire va fi foarte, foarte importantă, pentru că ea va fi cea în care ei vor încheia un acord. Iar eu nu vreau să folosesc termenul «să-şi împartă lucrurile», dar, într-un fel, acesta nu este un termen rău. Sa va da şi se valua în ceea ce priveşte frontierele, teritoriile”, declară joi Donald Trump.

”Nu ştiu unde va avea loc această a doua întâlnire”, a adăugat el.

”Ne gândim la trei locuri diiferite şi la posibilitatea, pentru că ar fi de departe cel mai uşor, să rămânem în Alaska”, a continuat el.

Vladimir Putin a salutat joi ”eforturile destul de energetice şi sincere” ale Statelor Unite ”de a pune capăt ostilităţilor, de ieşire din criză şi ajungere la acorduri care să satisfacă toate părţile implicate”.

”Dacă, într-un fel sau altul, preşedintele Trump îl poate convinge pe Putin să oprească omorul, noi vom vrea să credem asta. Trebuie (...) să sperăm că din întâlnire va ieşi ceva bun”, a declarat AFP o ucraineancă care trăieşte la Anchorage, Zori Opanasevych, a cărei familie a emigrat în Statele Unite în anii '90.