Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Trump taie alte 4,9 miliarde de dolari din ajutorul internaţional

M.P.
Internaţional / 30 august, 09:33

Trump taie alte 4,9 miliarde de dolari din ajutorul internaţional

Statele Unite urmează să taie ajutoare internaţionale în valoare de 4,9 miliarde de dolari, anunţă vineri Casa Albă, o măsură căreia i se opun democraţii şi care creşte puternic probabilitatea paraliziei statului federal în septembrie, relatează AFP, de la care precizăm următoarele.

Preşedintele american Donald Trump ”va pune întotdeuana AMERICA MAI ÎNTÂI”, a scris pe X Biroul Bugetului Casei Albe (OMB), postând o scrisoare prin care notifică Congresul cu privire la aceste tăieri anunţate.

Democraţii avertizau recent că orice voinţă de a reveni asupra fondurilor deja aprobate de către Congres va aneantiza posibilităţile de a negocia cu ei în vederea unei evitări a paraliziei bugetare - faimosul "shutdown" - înaintea termenului de la 30 septembrie.

Congresul are termen, până la această dată, să adopte un buget, chiar şi temporar. Altfel, sute de mii de funcţionari vor trece în şomaj tehnic, fără plată. Traficul aerian va fi perturbat, dar şi plata anumitor ajutoare alimentare acordate familiilor sărace, între alte consecinţe.

Într-un apel cu presa, un reprezentant al Casei Albe a dezminţit însă că Guvernul vrea un "shutdown" şi a spus că democraţii vor fi de vină în cazul unei paralizii bugetare.

Donald Trump a evitat în ultimul moment un "shutdown" în martie, cu susţinerea fără tragere de inimă a senatorilor democraţi.

Retragerea acestor aleşi din opoziţie a provocat un scandal aprig în rândul democraţilor şi susţinătorilor lor, care i-au acuzat că nu i se opun suficient de ferm miliardarului republican.

Constituţia americană prevede că numai Congresul deţine puterea de a aloca fonduri publice federale. În vederea validării acestei noi tăieri bugetare, Donald Trump este necesar să obţină aprobarea celor două Camere ale Congresului, în care republicanii sunt majoritari.

Însă această cerere de tăiere intervine atât de târziu în anul fiscal, încât Congresul ar putea să nu aibă timp să se pronunţe prin vot asupra textului înaintea expirării fondurilor, la 30 septembrie

Casa Albă consideră că lipsa acestei aprobări ar elibera Guvernul de obligaţia legală de a cheltui aceste fonduri.

Aceasta este o ”manevră ilegală”, denunţă liderul minorităţii democrate în Senat Chuck Schumer, care atacă voinţa lui Donald Trump ”de a ocoli Congresul”.

Colega sa republicană Susan Collins, considerată o aleasă moderată, l-a susţinut.

”Orice încercare de revocare a fondurilor alocate fără aprobarea Congresului este o încălcare clară a legii”, a avertizat ea.

Casa Albă estimează, la rândul său, că dispune de o ”bază legală solidă” în vederea luării acestei măsuri şi că, în cazul unei acţiuni în instanţă, justiţia va decide în favoarea sa.

Marea majoritate a tăierilor - 3,2 miliarde de dolari - privesc fonduri alocate Agenţiei americane a Dezvoltării Internţaionale (USAID), potrivit unor dicumente judiciare pe care AFP scrie că le-a consultat, care confirmă dezvăluiri ale tabloidului New York Post.

După ce s-a întors la Casa Albă, Donald Trump a ”îngheţat” ajutoare internaţionale în valoare de miliarde de dolari şi a desfiinţat în mod oficial USAID - în prezent absorbită în Departamentul de Stat, însărcinat cu diplomaţia americană.

USAID - cea mai importantă agenţie umanitară la nivel mondial - era implicată în programe de sănătate şi de ajutor de urgenţă în aproximativ 120 de ţări.

În iulie, un studiu internaţional dezvăluia că prăbuşirea finanţărilor americane dedicate ajutorului iunternţaional ar putea antrena peste 14 milioane de morţi suplimentare - până în 2030 - în rândul celor mai vulnerabili, dintre care o treime sunt copii.

Aproximativ 838 de milioane de dolari, destinate unor misiuni de menţinerea păcii sunt de asemenea vizate de tăierile cerute de către Donald Trump.

”Acest lucru ne va face situaţia bugetară sau de lichidităţi şi mai dificilă”, a reacţionat. într-o conferinţă de presă, un purtător de cuvînt al secretarului general al ONU Antonio Guterres, Stephane Dujarric.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 august

Citeşte Ziarul BURSA din 29 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

29 august
Ediţia din 29.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0722
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3443
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4228
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8500
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.0494

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb