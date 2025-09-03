Trump: Trupele americane rămân în Polonia

Donald Trump a anunţat că trupele americane vor rămâne în Polonia şi că Washingtonul este pregătit să le suplimenteze la cererea Varşoviei, transmit Reuters şi AFP.

„Vom desfăşura mai mulţi dacă Polonia vrea acest lucru”, a declarat liderul american, după întâlnirea din Biroul Oval cu preşedintele polonez Karol Nawrocki.

Întâlnirea a avut loc într-o atmosferă cordială, marcată de un moment simbolic: avioane de vânătoare au survolat Casa Albă pentru a aduce un omagiu pilotului polonez decedat pe 28 august, când avionul său F-16 s-a prăbuşit în timpul pregătirii unui show aerian. „Această demonstraţie aeriană ilustrează relaţia specială dintre ţările noastre”, a comentat purtătoarea de cuvânt adjunctă a Casei Albe, Anna Kelly.

Karol Nawrocki, care şi-a început mandatul pe 6 august, este un admirator declarat al lui Trump şi promovează o politică apropiată de principiul „America First”, transformat în sloganul „polonezii întâi”. La învestirea sa, a subliniat importanţa alianţei cu SUA şi angajamentul Poloniei în NATO, dar a evitat să menţioneze explicit Ucraina.

Nawrocki, un critic dur al premierului pro-european Donald Tusk, a folosit recent dreptul de veto pentru a bloca o lege privind prelungirea sprijinului acordat refugiaţilor ucraineni din Polonia.