Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Trump va prezida la Washington o reuniune cu privire la Gaza postbelică

T.B.
Internaţional / 27 august, 09:00

Trump va prezida la Washington o reuniune cu privire la Gaza postbelică

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat marţi că preşedintele Donald Trump va prezida miercuri o şedinţă la Casa Albă cu privire la Gaza şi a adăugat că Washingtonul se aşteaptă ca războiul Israelului în teritoriul palestinian să se încheie până la sfârşitul anului, relatează Reuters.

Departamentul de Stat al SUA a anunţat, la rândul său, că secretarul de stat Marco Rubio se va întâlni miercuri la Washington cu ministrul israelian de externe Gideon Saar. Informaţia a fost publicată în programul public obişnuit pentru ziua următoare, care precizează că întâlnirea lor la Departamentul de Stat va avea loc la ora locală 15:15 ET (22:15, ora României), conform sursei.

Trump a promis o încheiere rapidă a războiului din Gaza în timpul campaniei electorale din 2024 din SUA şi după preluarea funcţiei în ianuarie, dar la aproape şapte luni de la începutul mandatului său, acest obiectiv declarat rămâne greu de atins.

Mandatul lui Trump a început cu un armistiţiu care a durat două luni şi s-a încheiat odată cu atacurile israeliene din 18 martie care au ucis aproximativ 400 de palestinieni. În ultimele săptămâni, imaginile cu palestinienii înfometaţi din Gaza, inclusiv copii, au şocat lumea şi au alimentat criticile la adresa Israelului cu privire la înrăutăţirea condiţiilor.

Când a fost întrebat în emisiunea „Special Report with Bret Baier” de la Fox News dacă există un plan postbelic pentru Gaza, Witkoff a răspuns: „Da, mâine avem o întâlnire importantă la Casa Albă, prezidată de preşedinte, şi este un plan foarte cuprinzător pe care îl elaborăm pentru ziua următoare”. El nu a dat mai multe detalii şi nu a enumerat participanţii la întâlnire.

OSTILITĂŢI ÎNCHEIATE PÂNĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI?

Întrebat dacă Israelul ar trebui să facă ceva diferit pentru a pune capăt războiului şi pentru a asigura eliberarea ostaticilor, Witkoff a răspuns: „Credem că vom rezolva această problemă într-un fel sau altul, cu siguranţă înainte de sfârşitul acestui an”.

Witkoff a mai spus că Israelul este deschis să continue discuţiile cu gruparea militantă palestiniană Hamas. El a spus că Hamas a dat semne că este deschisă la o înţelegere.

Conform autorităţilor sanitare din Gaza, atacurile devastatoare ale Israelului, aliat al SUA, asupra Fâşiei Gaza, începând din octombrie 2023, au ucis peste 62.000 de palestinieni. De asemenea, a provocat o criză alimentară, a determinat strămutarea întregii populaţii din Gaza şi a dus la acuzaţii de genocid şi crime de război în faţa instanţelor internaţionale, acuzaţii pe care Israelul le neagă.

Cea mai recentă vărsare de sânge din conflictul israeliano-palestinian, care durează de zeci de ani, a fost declanşată în octombrie 2023, când Hamas a atacat Israelul, ucigând 1.200 de persoane şi luând aproximativ 250 de ostatici, potrivit datelor israeliene.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

27 august

Citeşte Ziarul BURSA din 27 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

27 august
Ediţia din 27.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0552
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3437
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3905
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8533
Gram de aur (XAU)Gram de aur470.7734

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb