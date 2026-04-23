Trump: vizita regelui Charles poate repara „cu siguranţă” relaţia dintre Londra şi Washington

Donald Trump declară că vizita de stat a regelui Charles al III-lea în Statele Unite poate „cu siguranţă” să repare relaţia dintre Londra şi Washington, relatează AFP.

Într-un interviu, potrivit AFP, preşedintele american l-a descris pe suveranul britanic drept „un om fantastic” şi a apreciat că deplasarea acestuia în SUA ar putea avea un efect pozitiv asupra relaţiei bilaterale.

Vizita regelui Charles va dura patru zile şi începe luni, cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a proclamării independenţei americane, notează AFP. Ea are loc într-un moment de tensiuni între cele două state aliate.

Întrebat de BBC dacă această vizită poate „ajuta să repare relaţia actuală dificilă cu Regatul Unit”, Donald Trump a răspuns „cu siguranţă”. „El este fantastic. Este un om fantastic, răspunsul este da”, a spus liderul de la Casa Albă, potrivit AFP.

„Îl cunosc bine, îl cunosc de ani”, a continuat Trump, care l-a descris pe monarhul britanic drept „un om curajos, un mare om”, relatează AFP.

AFP arată că Donald Trump a fost întrebat şi despre premierul britanic Keir Starmer, criticat în repetate rânduri în ultimele săptămâni pentru că nu a susţinut suficient ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului.

Keir Starmer se află în prezent în centrul unei furtuni politice, pe fondul noilor dezvăluiri din cazul Peter Mandelson, personalitate laburistă pe care l-a numit ambasador în Statele Unite în pofida legăturilor acestuia cu Jeffrey Epstein, notează AFP.

În opinia lui Trump, premierul britanic ar putea depăşi această criză doar în anumite condiţii. „Dacă ar exploata Marea Nordului şi dacă politicile sale în domeniul imigraţiei ar deveni mai stricte, ceea ce nu este cazul în prezent, el ar putea să scape din asta”, a declarat preşedintele american, citat de AFP. „Dacă nu o face, nu cred că are cea mai mică şansă”, a adăugat Donald Trump.

Referindu-se la refuzul aliaţilor din NATO de a se implica în războiul din Orientul Mijlociu, liderul american a spus: „Nu aveam absolută nevoie de ei, dar ei ar fi trebuit să fie acolo”, mai arată AFP.