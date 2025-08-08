Trump vrea excluderea imigranţilor fără acte din recensământ

Preşedintele american Donald Trump a cerut ca viitorul recensământ al Statelor Unite să nu includă „persoanele prezente ilegal” pe teritoriul ţării, contrar prevederilor constituţionale care impun înregistrarea „tuturor persoanelor”, relatează AFP, care afirmă cele ce urmează. În paralel, Casa Albă exercită presiuni asupra oficialilor republicani din mai multe state pentru redesenarea circumscripţiilor electorale în favoarea Partidului Republican.

„Persoanele care se află ilegal în ţara noastră NU VOR FI LUATE ÎN CALCUL ÎN RECENSĂMÂNT”, a scris Trump pe platforma Truth Social, precizând că i-a cerut secretarului Comerţului să înceapă pregătirile pentru un „recensământ foarte precis, bazat pe fapte şi cifre actuale”.

Recensământul, realizat o dată la zece ani, determină atât numărul electorilor din Colegiul Electoral pentru alegerile prezidenţiale, cât şi numărul locurilor fiecărui stat în Congres. Conform estimărilor Pew Research Center din 2020, excluderea imigranţilor fără acte ar putea face ca state precum California, Texas şi Florida să piardă câte un mandat în Congres.

Trump îşi continuă astfel presiunile asupra conducerii republicane din state-cheie, în special Texas, pentru aplicarea „gerrymandering-ului” - redesenarea circumscripţiilor în scop politic - înaintea alegerilor legislative din noiembrie 2026, când partidul aflat la putere pierde tradiţional teren.

În primul său mandat, Trump a încercat să introducă o întrebare privind cetăţenia în formularul de recensământ, măsură blocată atunci de Curtea Supremă.