TTS intră într-o nouă etapă de guvernanţă, cu Ana Bobircă preşedinte independent al Consiliului de Administraţie

Grupul TTS a anunţat consolidarea guvernanţei corporative prin numirea Anei Bobircă în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie, aceasta devenind primul preşedinte independent al companiei, potrivit unui comunicat TTS emis redacţiei. Decizia marchează trecerea într-o nouă etapă de dezvoltare şi întăreşte orientarea spre performanţă sustenabilă pe termen lung.

Fostul preşedinte, Mircea Mihăilescu, fondator al TTS, şi-a încheiat mandatul în 21 august 2025 şi a fost desemnat preşedinte de onoare, fără atribuţii executive sau decizionale. „Am construit TTS să reziste în timp. Predau ştafeta cu încredere. TTS va avea o strategie clară, o echipă puternică şi o guvernanţă întărită - ingredientele potrivite pentru următorul val de creştere”, a declarat Mihăilescu.

La rândul său, Ana Bobircă a subliniat că prioritatea este „execuţia riguroasă: capital alocat eficient, risc bine calibrat, transparenţă şi proiecte cu impact pe lanţul logistic al Dunării, astfel încât să livrăm rezultate şi valoare reală pe termen lung pentru acţionari”.

Ana Bobircă are o experienţă de peste 20 de ani în investiţii şi guvernanţă corporativă, fiind membru în consilii de administraţie şi supraveghere din domenii precum servicii financiare, energie, logistică şi agri-business. Ea s-a alăturat TTS în 2021 ca membru independent al Consiliului şi a fost realeasă în august 2025 pentru un nou mandat de patru ani.

Fondată în 1997, TTS a devenit unul dintre cei mai mari transportatori de mărfuri pe ape interioare din bazinul Dunării, cu activităţi în transport fluvial, expediţii internaţionale şi operare portuară. Grupul deţine cea mai mare flotă fluvială din regiune, terminale portuare în Constanţa şi în şapte porturi dunărene, iar acţiunile sale sunt tranzacţionate pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti din 2021, fiind incluse în indicele BET şi FTSE Global All Cap.