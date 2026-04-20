Tudorel Toader, potrivit Digi24: Retragerea miniştrilor PSD duce la reconfigurarea Guvernului, nu la ruperea coaliţiei

Fostul judecător al Curţii Constituţionale, Tudorel Toader, a declarat că o eventuală retragere a miniştrilor PSD din Guvern ar determina o schimbare a configuraţiei politice a Executivului, fără a însemna neapărat ruperea alianţei de guvernare, potrivit Digi24.
Acesta a explicat că, în cazul în care un partid îşi retrage miniştrii, situaţia este definită juridic drept o modificare a structurii politice a Guvernului, iar funcţionarea Executivului rămâne sub control parlamentar, Parlamentul fiind instituţia care acordă votul de încredere şi care poate demite Guvernul prin moţiune de cenzură, conform Digi24.
Tudorel Toader a arătat că, într-un asemenea scenariu, premierul poate desemna miniştri interimari pentru o perioadă de până la 45 de zile, în locul celor retraşi, pentru a asigura continuitatea activităţii guvernamentale, mai notează aceeaşi publicaţie. Acesta a subliniat că legislaţia privind organizarea Guvernului nu limitează explicit posibilitatea unor schimbări succesive, însă mecanismul de control parlamentar rămâne esenţial, întrucât o moţiune de cenzură poate duce la demiterea întregului cabinet, potrivit aceleiaşi surse.
În cazul în care Guvernul este demis, acesta rămâne în funcţie cu atribuţii restrânse, limitate la administrarea treburilor curente, până la formarea unui nou Executiv, a explicat fostul ministru al Justiţiei, conform Digi24.
Totodată, Tudorel Toader a apreciat că alianţa de guvernare „nu se va rupe, doar că se va reconfigura”, sugerând posibilitatea unei noi formule politice în cadrul aceleiaşi majorităţi parlamentare, notează Digi24.
Acesta a indicat că, în eventualitatea unei crize guvernamentale, preşedintele ar putea desemna un nou candidat la funcţia de prim-ministru, capabil să coaguleze o majoritate parlamentară, procedura de formare a unui nou guvern urmând să se desfăşoare într-un interval relativ scurt, potrivit Digi24.
Declaraţiile vin în contextul în care PSD urmează să decidă dacă retrage sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan, în timp ce partenerii de coaliţie au anunţat că nu ar susţine continuarea colaborării în cazul declanşării unei crize politice, mai relatează Digi24.
Opinia Cititorului ( 3 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de esop în data de 20.04.2026, 12:13)
Demisia sau plecarea fortata a lui Bolojan doar prin Motiune de cenzura poate deschide calea unui Referendum national atasat raminerii in functie a lui Nicusor Dan care nu reseste sa tina in viata o guvernare proeuropeana si ale carui procente au scazut dramatic . .Alegerile noi vor demostra votul majoritar al romanilor atasat lui Bolojan gasindu- se o solutie si in problema Alegerilor Parlamentare anticipate .Din acel moment PSD nu va mai exista .Bolojan va prelua intreaga scena politica romaneasca .
2. fără titlu
(mesaj trimis de Doru în data de 20.04.2026, 12:21)
Ce tâmpenii mai spune acest individ, Tudorel Toader, cel care a participat din plin la corupția din justiție! Cum nu se rupe coaliția dacă PNL și USR au spus clar că nu mai fac coaliție cu PSD, partidul celor mai mari ipocriți, incompetenți și iresponsabili indivizi?
3. Premierul NU poate fi demis decat de Parlament
(mesaj trimis de anonim în data de 20.04.2026, 12:31)
Constitutia e foarte clara: premierul si implicit guvernul poate fi demis doar prin motiune de cenzura! Nu exista in Constitutie asa zisul vot de incredere, premierul propune interimari tehnocrati si rezolva problema schimbarii structurii politice.
Amintiti-va de Tariceanu sau chiar Grindeanu, care nu a vrut sa plece la ordinul lui Dragnea si a trebuit sa fie demis prin motiune de cenzura.