Tudorel Toader, potrivit Digi24: Retragerea miniştrilor PSD duce la reconfigurarea Guvernului, nu la ruperea coaliţiei

Fostul judecător al Curţii Constituţionale, Tudorel Toader, a declarat că o eventuală retragere a miniştrilor PSD din Guvern ar determina o schimbare a configuraţiei politice a Executivului, fără a însemna neapărat ruperea alianţei de guvernare, potrivit Digi24.

Acesta a explicat că, în cazul în care un partid îşi retrage miniştrii, situaţia este definită juridic drept o modificare a structurii politice a Guvernului, iar funcţionarea Executivului rămâne sub control parlamentar, Parlamentul fiind instituţia care acordă votul de încredere şi care poate demite Guvernul prin moţiune de cenzură, conform Digi24.

Tudorel Toader a arătat că, într-un asemenea scenariu, premierul poate desemna miniştri interimari pentru o perioadă de până la 45 de zile, în locul celor retraşi, pentru a asigura continuitatea activităţii guvernamentale, mai notează aceeaşi publicaţie. Acesta a subliniat că legislaţia privind organizarea Guvernului nu limitează explicit posibilitatea unor schimbări succesive, însă mecanismul de control parlamentar rămâne esenţial, întrucât o moţiune de cenzură poate duce la demiterea întregului cabinet, potrivit aceleiaşi surse.

În cazul în care Guvernul este demis, acesta rămâne în funcţie cu atribuţii restrânse, limitate la administrarea treburilor curente, până la formarea unui nou Executiv, a explicat fostul ministru al Justiţiei, conform Digi24.

Totodată, Tudorel Toader a apreciat că alianţa de guvernare „nu se va rupe, doar că se va reconfigura”, sugerând posibilitatea unei noi formule politice în cadrul aceleiaşi majorităţi parlamentare, notează Digi24.

Acesta a indicat că, în eventualitatea unei crize guvernamentale, preşedintele ar putea desemna un nou candidat la funcţia de prim-ministru, capabil să coaguleze o majoritate parlamentară, procedura de formare a unui nou guvern urmând să se desfăşoare într-un interval relativ scurt, potrivit Digi24.

Declaraţiile vin în contextul în care PSD urmează să decidă dacă retrage sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan, în timp ce partenerii de coaliţie au anunţat că nu ar susţine continuarea colaborării în cazul declanşării unei crize politice, mai relatează Digi24.