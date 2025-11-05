Turcia cere includerea în programul european de apărare SAFE

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, aflat miercuri în vizită la Helsinki, a reafirmat dorinţa Ankarei de a fi inclusă în mecanismul european de finanţare a apărării, subliniind rolul strategic al Turciei în securitatea Uniunii Europene, potrivit AFP.

Oficialul turc a declarat că Ankara doreşte să participe la programul european de fonduri comune pentru armament (SAFE), în valoare de 150 de miliarde de euro, destinat achiziţiilor comune de arme de către statele membre ale UE. „Turcia este un membru NATO care aduce o contribuţie vitală la securitatea europeană. În acest context, este de mare importanţă ca Turcia să fie inclusă în iniţiativele de apărare şi securitate ale Uniunii Europene, inclusiv mecanismul SAFE”, a afirmat Hakan Fidan.

Includerea Turciei în acest program ar necesita aprobarea tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii, însă Grecia a avertizat că ar putea bloca această decizie dacă Ankara continuă să conteste suveranitatea elenă în Marea Egee.

La rândul său, ministrul finlandez de externe, Elina Valtonen, a declarat că Finlanda susţine o cooperare deplină a Turciei cu UE în domeniul apărării. „Finlanda susţine posibilitatea ca Turcia să participe ca partener deplin la cooperarea în industria de apărare, de care avem nevoie disperată în acest moment”, a spus Valtonen.

Surse din Ministerul Apărării de la Ankara au precizat că Turcia mizează pe sprijinul Germaniei pentru a obţine accesul la programul SAFE, în pofida opoziţiei Greciei.