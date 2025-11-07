Turneul Campioanelor: Pegula a învins-o pe Paolini şi este aproape de semifinale

Jessica Pegula a învins-o pe Jasmine Paolini, joi, scor 6-2, 6-3, în grupa Steffi Graf a Turneului Campioanelor, şi este aproape de calificarea în semifinale, potrivit news.ro.

Numărul unu mondial, Arina Sabalenka, o înfruntă tot joi pe Coco Gauff, într-o revanşă a finalei de la Roland Garros, meciul urmând să determine care două jucătoare vor trece în semifinale din grupa Steffi Graf şi în ce poziţie.

Dacă Gauff va câştiga în trei seturi, procentajul de game-uri câştigate va fi decisiv, dar Pegula rămâne în pole position şi a declarat că va începe să-şi planifice foarte curând strategia pentru următoarea adversară.