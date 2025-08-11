Tusk: SUA promit să organizeze consultări cu partenerii europeni înainte de întâlnirea Trump-Putin

Statele Unite s-au angajat să se consulte cu aliaţii europeni înaintea întâlnirii dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, programată pentru vineri, 15 august, a anunţat premierul polonez Donald Tusk într-o conferinţă de presă, potrivit BBC. Tusk nu a precizat însă la ce nivel vor avea loc aceste consultări.

Anterior, Bloomberg relata, citând surse informate, că liderii europeni îşi doresc o discuţie cu preşedintele american înainte de întrevederea acestuia cu liderul de la Kremlin.

Premierul polonez a afirmat că are „multe temeri şi multe speranţe” legate de discuţiile Trump-Putin şi a subliniat că orice decizie privind Ucraina şi teritoriile sale nu ar trebui luată fără participarea Kievului.

În acest context, miniştrii de externe ai Uniunii Europene şi ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, vor avea luni, 11 august, o reuniune de urgenţă înaintea întâlnirii Trump-Putin.

Vladimir Putin cere ca Ucraina să cedeze Rusiei întreg estul Donbasului şi Crimeea - anexată ilegal în 2014 - drept condiţie pentru o eventuală încetare a focului şi pentru începerea negocierilor asupra unei soluţii pe termen lung. Acest scenariu ar presupune ca Kievul să renunţe la părţi din regiunile Lugansk şi Doneţk aflate încă sub control ucrainean.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat duminică, pentru ABC, că dacă procesul de negocieri va avansa, „problemele teritoriale” vor trebui discutate împreună cu garanţiile de securitate pentru Ucraina, sugerând că aceasta ar putea fi nevoită să recunoască pierderea controlului asupra unor teritorii fără a renunţa oficial la suveranitatea asupra lor.