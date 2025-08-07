Uber depăşeşte estimările şi lansează program de răscumpărare de 20 miliarde dolari

Uber a raportat miercuri rezultate financiare peste aşteptări pentru al doilea trimestru, cu venituri de 12,65 miliarde dolari - în creştere cu 18% faţă de aceeaşi perioadă din 2024 - şi un profit net de 1,36 miliarde dolari (63 cenţi/acţiune), potrivit CNBC, de la care relatăm cele ce urmează. Compania a anunţat totodată un program de răscumpărare a acţiunilor în valoare de 20 de miliarde de dolari.

În perioada aprilie-iunie, Uber a înregistrat 3,3 miliarde de curse, cu 18% mai multe decât anul trecut, iar numărul utilizatorilor activi lunar a urcat la 180 de milioane (+15%). „Totul decurge constant, iar pentru Uber asta e o veste excelentă”, a declarat CEO-ul Dara Khosrowshahi, care a precizat că nu se observă semne de slăbiciune în comportamentul consumatorilor.

Compania a lansat recent funcţia Senior Accounts, care permite membrilor familiei să gestioneze cursele pentru persoane în vârstă, oferind o interfaţă cu text şi pictograme mărite. În SUA, Uber testează şi o opţiune dedicată femeilor care preferă să nu fie asociate cu bărbaţi în timpul curselor, fie ca şoferi, fie ca pasageri.

Pe unele pieţe internaţionale, Uber Eats depăşeşte deja serviciile de ride-hailing în popularitate, iar strategia de creştere se concentrează tot mai mult pe integrarea inteligenţei artificiale şi a mobilităţii autonome. Reţeaua de parteneri AI a companiei cuprinde 20 de firme din domeniul vehiculelor autonome, al livrărilor şi al transportului de marfă. În prezent, serviciile autonome Uber funcţionează în 12 oraşe, în colaborare cu Waymo (deţinută de Alphabet), Apollo Go, May Mobility, Nuro şi Wayve, conform sursei citate.

Uber şi Waymo au lansat deja un serviciu comercial de robotaxi în Austin, Texas, înaintea Tesla, care a început testele abia în iunie. CEO-ul Uber a salutat intrarea Tesla în acest segment: „E minunat să vedem Tesla în piaţă. Concurează responsabil şi contribuie la siguranţa pe străzi. Această competiţie va accelera progresul în mobilitatea autonomă.”

Uber a extins recent parteneriatul cu Waymo şi în Atlanta.