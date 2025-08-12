Ucraina ar trebui să aibă libertatea de a-şi decide viitorul, declară liderii statelor UE cu excepţia Ungariei

Ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-şi decide viitorul şi o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale ale Europei şi ale Ucrainei, indică o declaraţie semnată de liderii statelor membre ale Uniunii Europene cu excepţia Ungariei, difuzată marţi dimineaţă pe website-ul consilium.europa.eu.

''Negocieri semnificative pot avea loc doar în contextul unei încetări a focului sau a reducerii ostilităţilor'', afirmă semnatarii declaraţiei.

''Noi, liderii Uniunii Europene, salutăm eforturile preşedintelui Trump cu privire la încheierea războiului de agresiune al Rusiei contra Ucrainei şi la realizarea unei păci juste şi durabile şi securităţii pentru Ucraina. O pace justă şi durabilă care aduce stabilitate şi securitate trebuie să respecte dreptul internaţional, printre care principiile independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale şi acela că frontierele internaţionale nu trebuie să fie schimbate prin forţă. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina'', arată textul declaraţiei.

De asemenea, liderii semnatari subliniază că războiul de agresiune rus împotriva Ucrainei are implicaţii mai ample pentru securitatea europeană şi internaţională şi anunţă că Uniunea Europeană, în coordonare cu Statele Unite şi alţi parteneri, vor continua să furnizeze Kievului sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar şi diplomatic întrucât Ucraina îşi exercită dreptul său intrinsec de autoapărare, potrivit sursei.

''UE şi statele sale membre sunt pregătite să contribuie în continuare la garanţiile de securitate pe baza competenţelor şi capacităţilor respective, în concordanţă cu dreptul internaţional, şi cu deplina respectare a politicii de apărare şi securitate a anumitor state membre şi ţinând cont de interesele de securitate şi apărare ale tuturor statelor membre. Uniunea Europeană subliniază dreptul intrinsec al Ucrainei de a-şi alegere propriul destin şi va continua să sprijine Ucraina pe calea sa către aderarea la UE'', indică declaraţia în încheiere.