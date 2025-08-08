UDMR respinge noile măsuri pentru Pilonul II de pensii: „Statul nu poate spune unui om cum să îşi folosească banii”

UDMR respinge măsurile incluse în proiectul privind Pilonul II de pensii, anunţate vineri de Guvern, a transmis liderul Uniunii, Kelemen Hunor, printr-o postare pe Facebook. Acesta a precizat că în coaliţia de guvernare nu au avut loc consultări privind o nouă reglementare şi a criticat dur iniţiativa care limitează drepturile celor care contribuie la fondurile private de pensii.

„Statul nu poate spune unui om cum să îşi folosească banii! Pensia privată este economisirea cetăţeanului - de aceea doar el poate decide cum dispune de suma depusă. Nici Guvernul, nici instituţiile statului nu pot stabili reguli în această privinţă. În coaliţie nu au avut loc consultări privind o nouă reglementare, iar UDMR respinge orice propunere care ar limita drepturile cetăţenilor care contribuie la fondurile private de pensii”, a afirmat Kelemen Hunor.

Contextul acestor declaraţii este dat de discuţiile din şedinţa de Guvern de vineri, unde a fost analizat în primă lectură proiectul de lege care stabileşte noul cadru legal pentru plata pensiilor din Pilonul II, la 17 ani de la înfiinţarea acestui sistem în România. Legea propusă urmează să înlocuiască regimul actual, unul provizoriu.

Potrivit noilor prevederi, prezentate de preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, proiectul limitează la 25% suma ce poate fi retrasă dintr-o dată din Pilonul II şi extinde perioada de eşalonare a plăţii restului banilor de la 5 la 10 ani.

„Ne îndreptăm cu un vârf de sarcină în 2030, când sute de mii de oameni vor îndeplini condiţiile să iasă la pensie”, a declarat Petrescu într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria. El a explicat că doar în acest an aproximativ 80.000 de persoane au îndeplinit condiţiile de pensionare şi „vom avea sute de mii în perspectiva de 5-7 ani”.