UE alocă aproape 19 milioane de euro pentru a sprijini agenda de reforme a Republicii Moldova

Comisia Europeană a anunţat alocarea a 18,9 milioane de euro pentru Republica Moldova, ca sprijin pentru implementarea agendei de reforme, după ce a confirmat că autorităţile de la Chişinău au respectat toate angajamentele prevăzute în cadrul programului de asistenţă economică al UE.

În acelaşi timp, executivul european a încurajat mediul de afaceri să investească în Republica Moldova, subliniind „progresele semnificative” înregistrate de ţară pe parcursul procesului de reformă, notează EFE.

„Moldova continuă să îşi îndeplinească agenda de reforme şi să demonstreze un angajament ferm faţă de drumul european (...) Investiţiile în dezvoltarea economică a Republicii Moldova sunt, de fapt, investiţii în integrarea europeană”, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Anunţul survine în contextul vizitei la Chişinău a comisarului european pentru extindere, Marta Kos, care are programate întâlniri cu preşedinta Maia Sandu, premierul Dorin Recean, membri ai guvernului şi reprezentanţi ai companiilor europene active în Republica Moldova.