UE ar putea primi noi membri până în 2030

Comisia Europeană a anunţat marţi că Uniunea Europeană ar putea primi noi membri până în anul 2030, apreciind progresele semnificative realizate de Muntenegru, Albania, Moldova şi Ucraina în procesul de aderare, potrivit Reuters.

„Extinderea Uniunii este în interesul nostru. Aderarea unor noi ţări până în 2030 este un obiectiv realist”, a declarat la Bruxelles şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, în cadrul prezentării raportului anual privind eforturile statelor candidate.

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a subliniat că Muntenegru este cea mai avansată ţară candidată, în timp ce Albania a făcut „progrese fără precedent”, iar Moldova „avansează cu viteză accelerată, în ciuda presiunilor”. Ucraina a fost, de asemenea, lăudată pentru reformele adoptate în pofida războiului şi a obstacolelor create de Ungaria în negocierile de aderare.

Comisia a criticat Serbia pentru încetinirea reformelor şi a acuzat Georgia de „grave regrese democratice”, precizând că ţara este „candidată doar cu numele”.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat raportul Comisiei, afirmând că Ucraina rămâne ferm angajată pe calea europeană şi a cerut Uniunii Europene „să depăşească toate obstacolele artificiale în calea unei Europe unite şi puternice”.