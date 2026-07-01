UE elimină o scutire de taxe vamale depăşită pentru pachetele de servicii de comerţ electronic

Măsura va contribui la asigurarea unor condiţii echitabile pentru întreprinderile din UE şi a unor opţiuni sigure pentru consumatori, ca răspuns la creşterea bruscă a miliardelor de bunuri de comerţ electronic cu valoare scăzută care intră în UE. Mărfurile provenind din ţări terţe cumpărate online şi expediate direct către consumatori vor plăti acum o taxă vamală de 3 EUR pe articol, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Scutirea de taxe vamale în valoare de 150 EUR a fost concepută pentru o eră a achiziţiilor online ocazionale şi a sistemelor vamale mai puţin digitalizate. Acest lucru nu mai corespunde realităţii, iar eliminarea sa corectează un dezechilibru structural de lungă durată pentru întreprinderile din UE. În întreaga Europă, străzile înalte ale oraşelor devin din ce în ce mai pustii, subminând oportunităţile locale de angajare şi slăbind viaţa comunităţii. Din perspectiva mediului, modelul de comerţ electronic cu ritm rapid contribuie la deşeurile de ambalaje şi la logistica cu emisii ridicate de dioxid de carbon, cu returnări frecvente şi transporturi maritime pe distanţe lungi care dublează poluarea generată de transport.

Această măsură restabileşte echitatea între importatori, asigurând faptul că comercianţii cu amănuntul din UE care importă în vrac şi operatorii online de mari dimensiuni din afara UE concurează în aceleaşi condiţii de reglementare.

Consumatorii europeni nu sunt responsabili pentru plata taxelor către autorităţile vamale.

Taxele sunt percepute de autorităţile vamale de pe platforme sau de la orice altă întreprindere implicată în vânzarea şi transportul mărfurilor importate. Prin urmare, consumatorii care cumpără online sunt scutiţi de plata suplimentară la livrare.

• Combaterea riscurilor sporite pentru consumatorii din UE

Creşterea rapidă a comerţului electronic a generat, de asemenea, riscuri sporite pentru consumatori. O investigaţie la nivelul UE din 2025 a constatat că peste 60 % din mărfurile cu valoare scăzută care intră în UE nu respectă cerinţele privind produsele sau standardele de siguranţă. Aceasta înseamnă că ele pot conţine ingrediente toxice sau pot fi etichetate incorect, punând consumatorii în pericol.

Noua măsură introduce, de asemenea, necesitatea de a declara identificatorii de produs (PID). Includerea DIP îmbunătăţeşte procedurile de gestionare şi control al riscurilor, contribuind la aplicarea interdicţiilor şi a restricţiilor. Acest lucru va sprijini autorităţile să detecteze mai eficient mărfurile neconforme şi să extindă controalele dincolo de expedierile individuale, pentru a acoperi toate articolele care prezintă riscuri similare. Aceasta se va aplica în mod voluntar de la 1 iulie 2026 şi va deveni obligatorie începând cu noiembrie 2026.

• O măsură temporară până în 2028

Rata de 3 EUR este o soluţie de tranziţie, convenită de statele membre ale UE, ca răspuns urgent la provocările generate de creşterea rapidă a comerţului electronic. Începând din iulie 2028, Platforma de date vamale a UE va deveni operaţională, aplicând taxe vamale normale pe baza clasificării tarifare, a originii şi a valorii mărfii, în conformitate cu normele UE existente/standard privind taxele vamale.

• Contextul

Numai în 2025, 5,9 miliarde de articole din pachete cu valoare scăzută din ţări terţe au inundat piaţa UE fără a plăti taxe vamale. În fiecare zi, peste 16 milioane de pachete sunt vămuite consumatorilor din UE. În prezent, pachetele cu valoare scăzută reprezintă 97 % din totalul articolelor importate în UE, dar reprezintă doar 2 % din valoarea importurilor UE. Pe măsură ce modelele comerciale se schimbă, concurenţa în acest sector economic nu mai este echitabilă. Regula scutirii a fost exploatată în mod obişnuit prin subevaluarea bunurilor sau prin divizarea artificială a comenzilor în mai multe colete pentru a rămâne sub pragul de 150 EUR.

Măsura face parte din reforma vamală mai amplă a UE, convenită de Parlamentul European şi de statele membre la 26 martie 2026. Aceasta este esenţială pentru protejarea economiei UE împotriva concurenţei denaturate şi pentru protejarea consumatorilor împotriva riscurilor prezentate de produsele nesigure. Reforma reprezintă o schimbare fundamentală în modul în care bunurile intră în UE, conferind o mai mare responsabilitate vânzătorilor şi platformelor.

Reforma introduce mai multe măsuri specifice pentru comerţul electronic. Pe lângă eliminarea scutirii de taxe vamale, aceasta introduce o taxă de manipulare pentru mărfurile importate în UE, pentru a compensa creşterea costurilor pentru autorităţile vamale. Cuantumul taxei va fi stabilit printr-un act delegat şi se va baza pe costurile minime cu care se confruntă autorităţile vamale atunci când prelucrează mărfuri. Taxa va fi introdusă cel târziu la 1 noiembrie 2026.