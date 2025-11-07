UE înăspreşte regulile de vize pentru cetăţenii ruşi

Uniunea Europeană a anunţat noi restricţii privind vizele pentru cetăţenii ruşi, măsură justificată de riscurile de securitate legate de „utilizarea migraţiei ca armă, acte de sabotaj şi potenţiala utilizare abuzivă a vizelor”, potrivit presei internaţionale.

Conform noilor reguli, ruşii nu vor mai putea beneficia de vize cu intrări multiple şi vor fi obligaţi să solicite o nouă viză de fiecare dată când doresc să călătorească în Uniunea Europeană. Decizia are scopul de a proteja securitatea statelor membre şi politica publică a blocului comunitar, a precizat Comisia Europeană, care a menţionat totodată că vor exista excepţii limitate pentru disidenţi, jurnalişti independenţi şi apărători ai drepturilor omului.

„Să porneşti un război şi să te aştepţi să circuli liber prin Europa este greu de justificat”, a scris pe platforma X şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas. Aceasta a adăugat că înăsprirea regimului de vize vine „pe fondul perturbărilor continue cauzate de drone şi al sabotajelor pe teritoriul european” şi că „călătoria în UE este un privilegiu, nu un drept”.

În replică, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a ironizat măsura, afirmând că „Europa nu are nevoie de turişti solvabili când are migranţi şi persoane din Ucraina care evită să obţină vize”.

Noile măsuri urmăresc, de asemenea, o aplicare uniformă în toate statele membre, care au convenit deja asupra întăririi controalelor privind deplasările diplomaţilor ruşi pe teritoriul UE.

După invazia Ucrainei, Uniunea Europeană a suspendat în 2022 acordul care facilita obţinerea vizelor pentru cetăţenii ruşi. Numărul de vize eliberate a scăzut atunci de la peste patru milioane înainte de februarie 2022 la aproximativ 500.000 în 2023, însă diplomaţii europeni afirmă că această cifră a început din nou să crească, în special pentru destinaţii turistice precum Franţa, Spania şi Italia.