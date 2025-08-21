Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
UE şi Administraţia Trump: Maşinile şi produsele farmaceutice urmează să fie taxate cu 15% la intrarea în SUA

I.S.
Internaţional / 21 august, 16:11

UE şi Administraţia Trump: Maşinile şi produsele farmaceutice urmează să fie taxate cu 15% la intrarea în SUA

Maşinile şi produsele farmaceutice europene urmează să fie taxate cu 15% la intrarea în Statele Unite, anunţă într-un comunicat comun Uniunea Europeană (UE) şi administraţia Trump, care nu prevede nicio scutire a vinurilor şi băuturilor spirtoase, relatează AFP.

”Din nefericire, nu am reuşit ca acest sector” al vinului să fie inclus la scutiri, anunţă într-o conferinţă de presă comisarul european Maros Sefcovic, prezentând noi detalii din acordul comercial încheiat de UE cu administraţia lui Donald Trump la sfârşitul lui iunie.

El anunţă că negocieri continuă şi că ”aceste uşio nu au fost închise pentru totdeauna”.

Această scutire de la taxe vamale de 15% a vinurilor şi spirtoaselor este cerută mai ales de către Franţa şi Italia.

După luni de negocieri foarte dure, Bruxellesul şi Washingtonul au încheiat, la sfârşitul lui iulie, un Acord Comercial cu privire la impunerea unor taxe vamale de 15% produselor europene care intră în Statele Unite.

Este vorba despre un nivel mai mare decât cel care se afla în vigoare la revenirea la putere a preşedintelui american - de aproximativ 4,8%.

Însă aceste taxe sunt mult mai mici decât a ameninţat să impună miliardarul republican Europei, în lipsa unui acord.

În privinţa calendarului aplicării acestor taxe vamale de 15% maşinilor - de 27,5% în prezent -, comiarul european se declară încrezător în faptul că acestea vor fi aplicate retroactiv de la 1 august.

El anunţă că a primit asigurări de la american în acest sens.

Cele două părţi anunţă în acest comunicat comun că taxele vamale de 15% vor intra în vigoare atunci când UE va introduse un text de lege în vederea reducerii propriilor taxe vamale.

”Acţionăm cu hotărâre pentru a lansa procesul legislativ” cât mai rapid posibil, subliniază Maros Sefcovic.

Preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen salută, într-un scurt mesaj postat pe X, un text care oferă ”previzibilitate întreprinderilor şi consumatorilor noştri”.

În afară de impunerea unor taxe vamale produselor europene, UE s-a angajat să cumpere energie în valoare de 750 de miliarde de dolari şi să facă investiţii suplimentare în Statele Unite în valoare de 600 de miliarde de dolari.

