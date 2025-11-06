Un atac rusesc a lăsat blocaţi peste 2.500 de mineri în Dnipropetrovsk

Peste 2.500 de mineri au rămas blocaţi sub pământ în opt mine de cărbune din regiunea Dnipropetrovsk, după ce un atac cu rachete ruseşti a provocat deconectarea acestora de la reţeaua de energie electrică, potrivit Ministerului Energiei din Ucraina, citat de presa internaţională.

Autorităţile ucrainene au precizat că echipele de salvare au intervenit imediat, organizând evacuarea lucrătorilor la suprafaţă. Până la acest moment, nu au fost raportate victime sau persoane rănite.

Atacul face parte dintr-o nouă serie de lovituri lansate de forţele ruse asupra infrastructurii energetice ucrainene, în contextul apropierii iernii. Regiunea Dnipropetrovsk, aflată în centrul ţării, este una dintre cele mai importante zone miniere şi industriale din Ucraina, fiind frecvent vizată în ultimele luni de bombardamente ruseşti asupra reţelelor de alimentare cu energie.