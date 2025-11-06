Un cetăţean bulgara fost prins în flagrant la Calafat cu peste 3,7 kilograme de metamfetamină

Poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Dolj, împreună cu Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, sub coordonarea DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova, au prins în flagrant un cetăţean bulgar de 61 de ani suspectat de trafic internaţional şi intern de droguri de mare risc.

Potrivit unui comunicat transmis de DIICOT, bărbatul a fost oprit la staţia de taxare Calafat-Vidin, unde poliţiştii au descoperit în autoturismul său peste 3,7 kilograme de metamfetamină, în amestec cu pseudoefedrină. Drogurile erau ascunse în cotiera şi portbagajul maşinii, ambalate în role de material textil şi plicuri din plastic.

Procurorii DIICOT au dispus reţinerea inculpatului pe 5 noiembrie, iar astăzi, Tribunalul Dolj a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Ancheta a fost realizată în colaborare cu poliţiştii de la combaterea criminalităţii organizate din Craiova. Autorităţile reamintesc că persoana cercetată beneficiază de prezumţia de nevinovăţie până la o decizie definitivă a instanţei.