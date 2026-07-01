Un cetăţean marocan radicalizat a fost declarat indezirabil în România pentru 10 ani

Curtea de Apel Bucureşti a declarat indezirabil pentru România, pentru o perioadă de 10 ani, un cetăţean marocan care derula activităţi considerate riscuri la adresa securităţii naţionale, la sesizarea Serviciului Român de Informaţii (SRI), conform unui comunicat al instituţiei citat de News.ro. Cetăţeanul marocan H.E.M. s-a relocat din Maroc în România în 2023 şi a intrat în atenţia SRI la finalul anului 2025, potrivit sursei.

SRI a arătat că bărbatul este într-un stadiu avansat al procesului de radicalizare, în etapa pre-acţională, şi este simpatizant al organizaţiilor teroriste active în Orientul Mijlociu, conform comunicatului. De asemenea, acesta derulează activităţi de promovare a unor grupări teroriste şi a ideologiei teroriste, acţionând ca factor de radicalizare asupra unor persoane din România, potrivit News.ro. Hotărârea a fost dispusă la 1 iulie 2026, prin Hotărârea nr. 1189 a Curţii de Apel Bucureşti, conform SRI.