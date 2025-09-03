Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Un fost ministru din Croaţia a fost condamnat la închisoare

M.P.
Internaţional / 3 septembrie, 07:28

Un fost ministru din Croaţia a fost condamnat la închisoare

Gabrijela Zalac, fost ministru în guvernul din Croaţia, a fost condamnată marţi la şapte luni de închisoare pentru că a plătit cheltuieli private la restaurante din fonduri europene, a anunţat Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruţa Kovesi, relatează AFP, de la care menţionăm următoarele.

Gabrijela Zalac, care a pledat „vinovat”, a condus între 2016 şi 2019 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Fondurilor Europene, într-un guvern dominat de partidul său, HDZ (conservator). Ea a fost demisă din funcţie în cadrul unei remanieri a cabinetului făcută de premierul Andrej Plenkovic.

Judecată în faţa unui tribunal din Zagreb, Gabrijela Zalac, în vârstă de 46 de ani, a fost găsită vinovată de „abuz de putere şi autoritate”, potrivit unui comunicat al EPPO. În timpul mandatului său, ea a „plătit parţial cheltuielile private la restaurant din bugetul oficial pentru cheltuielile de reprezentare ale cabinetului său” de cel puţin nouă ori, potrivit aceleiaşi surse. Fostul ministru a prejudiciat astfel bugetul cu aproape 10.000 de euro, în principal în detrimentul Uniunii Europene, dar şi al statului croat, precizează comunicatul EPPO.

Gabrijela Zalac a încheiat un acord cu Parchetul, recunoscându-şi vinovăţia şi acceptând să ramburseze suma totală a prejudiciului.

Potrivit mass-media locale, ea a plătit cu fonduri publice inclusiv cheltuielile de la restaurant cu ocazia aniversării sale, când a împlinit 40 de ani.

Acesta a fost însă al doilea verdict pentru corupţie în legătură cu fondurile europene. Zalac a fost condamnată şi în iunie de un tribunal din Zagreb la doi ani de închisoare într-un caz de achiziţionare de software pentru ministerul său. Prejudiciul în acest caz a fost de cel puţin un milion de euro pentru UE şi de aproape 300.000 de euro pentru bugetul ţării sale. Ea şi-a recunoscut vinovăţia şi în acest caz şi a acceptat să plătească 200.000 de euro ca despăgubire parţială pentru daunele cauzate.

Arestată în 2021, apoi eliberată după două luni, Gabrijela Zalac nu a început încă să-şi ispăşească această primă pedeapsă.

Membră a Uniunii Europene din 2013, Croaţia încă se luptă să ţină sub control corupţia endemică, în ciuda angajamentelor asumate înainte de aderare. Mai mulţi miniştri din guvernele conduse din 2016 de Andrej Plenkovic, liderul HDZ, au demisionat din cauza suspiciunilor de corupţie.

Cu sediul în Luxemburg şi condus de Laura Codruţa Kovesi, Parchetul European anchetează infracţiunile care pot afecta interesele financiare ale UE.

