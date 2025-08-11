Un nou Cod de Conduită pentru şcoli: măsuri ferme împotriva xenofobiei şi a urii

English Version

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat în consultare publică un proiect de ordin privind aprobarea Codului de Conduită pentru prevenţia şi sancţionarea xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură şi negării Holocaustului în mediul preuniversitar. Documentul ar urma să intre în vigoare odată cu anul şcolar 2025-2026 şi are ca scop crearea unui climat educaţional bazat pe respect, incluziune şi toleranţă.

• Scopul şi cadrul legal al noului cod

Codul îşi propune să elimine din şcoli prejudecăţile, stereotipurile negative, intoleranţa, antisemitismul şi orice formă de discurs instigator la ură. El este elaborat în conformitate cu Statutul elevului, Codul-cadru de etică al personalului didactic, dar şi cu legislaţia naţională şi internaţională privind drepturile omului. Documentul se aplică nu doar elevilor şi cadrelor didactice, ci şi personalului auxiliar şi administrativ, părinţilor, tutorilor legali şi oricăror persoane care interacţionează cu unităţile de învăţământ, inclusiv partenerilor educaţionali.

• Obligaţiile elevilor

Potrivit proiectului, elevii trebuie să manifeste respect faţă de colegi, profesori şi personalul şcolii, indiferent de naţionalitate, etnie, religie, sex, dizabilitate sau statut social. Printre obligaţii se numără: sesizarea oricărui act de discriminare sau discurs instigator la ură; participarea la activităţi educaţionale pentru prevenirea xenofobiei şi antisemitismului; adoptarea unui comportament bazat pe incluziune şi respect; abţinerea de la răspândirea, inclusiv online, a conţinutului discriminator sau extremist.

• Rolul cadrelor didactice

Profesorii vor avea responsabilitatea de a preveni şi combate activ manifestările xenofobe şi discriminatorii în cadrul orelor. Ei trebuie să: promoveze o cultură a respectului pentru drepturile fundamentale; intervină prompt în cazurile de comportamente intolerante; integreze în lecţii elemente din Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului şi xenofobiei 2024-2027; organizeze activităţi educative despre drepturile omului şi istoria Holocaustului; participe la formări profesionale în domeniul combaterii discriminării.

• Faptele interzise în şcoli

Noul cod interzice, printre altele: instigarea la ură pe bază de rasă, religie, etnie, sex, dizabilitate sau statut social; aplicarea unui tratament inegal ori excluderea pe criterii discriminatorii; promovarea ideilor sau simbolurilor cu caracter fascist, extremist, rasist sau xenofob, cu excepţia studiului academic controlat; producerea şi distribuirea de materiale cu simboluri fasciste sau rasiste; iniţierea ori susţinerea de organizaţii extremiste; promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid şi crime împotriva umanităţii; negarea sau distorsionarea Holocaustului şi a genocidurilor recunoscute de lege.

• Pas înainte pentru siguranţa în educaţie

Ministerul susţine că adoptarea acestui Cod va contribui la crearea unui mediu şcolar în care diversitatea este valorizată, iar drepturile fiecărui membru al comunităţii educaţionale sunt respectate. Consultarea publică este deschisă, iar societatea civilă, organizaţiile de drepturile omului şi comunitatea educaţională sunt invitate să transmită propuneri şi observaţii.