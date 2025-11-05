Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

UNIQA lansează divizia Sustainable Business Solutions pentru Europa de Sud-Est

A.B.
Companii / 5 noiembrie, 14:22

UNIQA lansează divizia Sustainable Business Solutions pentru Europa de Sud-Est

UNIQA a lansat oficial divizia UNIQA Sustainable Business Solutions în regiunea Europei de Sud-Est (SEE), operaţiunile fiind coordonate de filiala din România, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Noua structură marchează un pas strategic în consolidarea angajamentului grupului de a sprijini companiile în procesul de tranziţie către sustenabilitate, rezilienţă operaţională şi adaptare la riscurile generate de schimbările climatice.

Ca parte a Grupului UNIQA, activ în Austria şi în Europa Centrală şi de Est, divizia oferă servicii integrate de consultanţă în sustenabilitate, management al riscurilor şi prevenire a pierderilor, bazându-se pe o echipă de peste 50 de experţi. Printre serviciile oferite se numără evaluări de risc ESG, măsurarea amprentei de carbon, consultanţă în raportare şi conformare ESG, evaluarea riscurilor climatice şi de securitate cibernetică, precum şi programe de training prin UNIQA Sustainable Academy.

UNIQA subliniază că aproape 50% din portofoliul său activ în regiunea SEE este reprezentat de clienţi corporate, ceea ce face din România un hub regional pentru dezvoltarea serviciilor de sustenabilitate corporativă. Divizia funcţionează independent de activitatea tradiţională de asigurare, oferind o abordare strategică şi integrată asupra riscurilor operaţionale şi climatice.

„Credem că rezilienţa şi sustenabilitatea sunt fundamentul creării de valoare durabilă. Abordarea noastră anticipează schimbarea, gestionează riscurile în mod proactiv şi stimulează inovarea aliniată unui viitor sustenabil. UNIQA Sustainable Business Solutions ne consolidează poziţia de partener inovator, ajutând companiile din Europa de Sud-Est să transforme provocările de mediu în oportunităţi”, a declarat Nela Belević, membru al Consiliului Regional UNIQA SEE responsabil pentru modelul Corporate şi Affinity.

La rândul său, Ramona Bernic, vicepreşedinte al Directoratului UNIQA Asigurări, a subliniat rolul României în coordonarea regională a noii divizii: „Lansarea UNIQA Sustainable Business Solutions pentru Regiunea SEE, cu centrul de coordonare în România, reflectă angajamentul nostru ferm de a sprijini clienţii în faţa provocărilor generate de schimbările climatice şi de noile reglementări privind sustenabilitatea. Prin servicii specializate şi soluţii inovatoare, ajutăm companiile să facă tranziţia către modele de afaceri mai verzi şi mai reziliente, capabile să genereze impact pozitiv asupra mediului şi comunităţilor.”

Prin această iniţiativă, UNIQA îşi propune să devină principalul partener de sustenabilitate corporativă pentru companiile din Europa de Sud-Est, oferind instrumente concrete pentru reducerea riscurilor, creşterea transparenţei şi alinierea la obiectivele climatice internaţionale.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

05 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 05 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

05 noiembrie
Ediţia din 05.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

05 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0851
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4290
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4608
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7690
Gram de aur (XAU)Gram de aur565.0116

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb