UNIQA lansează divizia Sustainable Business Solutions pentru Europa de Sud-Est

UNIQA a lansat oficial divizia UNIQA Sustainable Business Solutions în regiunea Europei de Sud-Est (SEE), operaţiunile fiind coordonate de filiala din România, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Noua structură marchează un pas strategic în consolidarea angajamentului grupului de a sprijini companiile în procesul de tranziţie către sustenabilitate, rezilienţă operaţională şi adaptare la riscurile generate de schimbările climatice.

Ca parte a Grupului UNIQA, activ în Austria şi în Europa Centrală şi de Est, divizia oferă servicii integrate de consultanţă în sustenabilitate, management al riscurilor şi prevenire a pierderilor, bazându-se pe o echipă de peste 50 de experţi. Printre serviciile oferite se numără evaluări de risc ESG, măsurarea amprentei de carbon, consultanţă în raportare şi conformare ESG, evaluarea riscurilor climatice şi de securitate cibernetică, precum şi programe de training prin UNIQA Sustainable Academy.

UNIQA subliniază că aproape 50% din portofoliul său activ în regiunea SEE este reprezentat de clienţi corporate, ceea ce face din România un hub regional pentru dezvoltarea serviciilor de sustenabilitate corporativă. Divizia funcţionează independent de activitatea tradiţională de asigurare, oferind o abordare strategică şi integrată asupra riscurilor operaţionale şi climatice.

„Credem că rezilienţa şi sustenabilitatea sunt fundamentul creării de valoare durabilă. Abordarea noastră anticipează schimbarea, gestionează riscurile în mod proactiv şi stimulează inovarea aliniată unui viitor sustenabil. UNIQA Sustainable Business Solutions ne consolidează poziţia de partener inovator, ajutând companiile din Europa de Sud-Est să transforme provocările de mediu în oportunităţi”, a declarat Nela Belević, membru al Consiliului Regional UNIQA SEE responsabil pentru modelul Corporate şi Affinity.

La rândul său, Ramona Bernic, vicepreşedinte al Directoratului UNIQA Asigurări, a subliniat rolul României în coordonarea regională a noii divizii: „Lansarea UNIQA Sustainable Business Solutions pentru Regiunea SEE, cu centrul de coordonare în România, reflectă angajamentul nostru ferm de a sprijini clienţii în faţa provocărilor generate de schimbările climatice şi de noile reglementări privind sustenabilitatea. Prin servicii specializate şi soluţii inovatoare, ajutăm companiile să facă tranziţia către modele de afaceri mai verzi şi mai reziliente, capabile să genereze impact pozitiv asupra mediului şi comunităţilor.”

Prin această iniţiativă, UNIQA îşi propune să devină principalul partener de sustenabilitate corporativă pentru companiile din Europa de Sud-Est, oferind instrumente concrete pentru reducerea riscurilor, creşterea transparenţei şi alinierea la obiectivele climatice internaţionale.