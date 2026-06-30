Universitatea Craiova - Polissya Zhytomyr, scor 4-3, într-un meci de pregătire

Formaţia Universitatea Craiova a învins, luni, cu scorul de 4-3, echipa Polissya Zhytomyr, într-un meci de pregătire, potrivit news.ro.

Golurile campioanei României au fost marcate de Ştefan Baiaram (min. 58), Carlos Mora (min. 81), Steven Nsimba (min. 87) şi Mihnea Rădulescu (min. 98).

Primul 11: Răzvan Sava - Oleksandr Romanchuk, Nikola Stevanovic, Juraj Badelj - Samuel Teles, Alexandru Cicâldău, Tudor Băluţă, Nicuşor Bancu - Etim Monday, Assad Al Hamlawi, Ştefan Baiaram.

S-au jucat patru reprize, fiecare având durata de 30 de minute, iar pe parcursul meciului au mai evoluat: Laurenţiu Popescu (min. 49), Darius Fălcuşan (min. 60), Alexandru Creţu (min. 60), Steven Nsimba (min. 60), Anzor Mekvabisvili (min. 60), David Matei (min. 74), Ronaldo Webster (min. 74), Carlos Mora (min. 74), Luca Băsceanu (min.74), Mihnea Rădulescu (min. 90), Sebastian Şerban (min. 90) şi Alexandru Maxim (min.90).