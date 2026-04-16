UNSAR: 7 milioane de lei, plătiţi zilnic din CASCO

Despăgubirile plătite de asigurători în baza poliţelor facultative CASCO au depăşit 2,56 miliarde lei în 2025, în creştere cu 8% faţă de anul anterior, potrivit unui comunciat al UNSAR.

Astfel, în fiecare zi, pentru acoperirea daunelor suferite de vehiculele asigurate CASCO, au fost achitate, în medie, circa 7 milioane lei.

Şi numărul dosarelor de daună s-a menţinut la un nivel ridicat, depăşind 276.000 în 2025. Practic, în medie, la fiecare două minute, un şofer din România este despăgubit în baza unei poliţe CASCO pentru daunele suferite de propriul vehicul, într-un context în care frecvenţa incidentelor rămâne ridicată.

Asigurările CASCO oferă protecţie pentru o gamă largă de riscuri, inclusiv avarii, furt sau fenomene naturale, contribuind la stabilitatea financiară a şoferilor şi la menţinerea mobilităţii acestora.

„Aceste poliţe devin tot mai relevante. Pentru tot mai mulţi şoferi, CASCO nu mai este o opţiune, ci o necesitate, iar creşterea valorii autovehiculelor şi a costurilor de reparaţie face ca protecţia oferită de CASCO să fie esenţială în gestionarea riscurilor cotidiene”, a declarat Alexandru CIUNCAN, Preşedinte & Director General al UNSAR.

„Cu sute de dosare de daună gestionate zilnic, devine evident că riscurile sunt parte din rutina fiecărui şofer. Asigurările CASCO oferă siguranţă financiară şi contribuie la reducerea stresului asociat evenimentelor neprevăzute”, a precizat Alina BĂRBULESCU, Coordonator Secţiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.