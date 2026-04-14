UNSAR: Despăgubirile pentru locuinţe au ajuns la 209 milioane lei, în creştere cu 14%

Companiile de asigurări au plătit în 2025 despăgubiri de 209 milioane lei pentru refacerea locuinţelor asigurate, în creştere cu 14% faţă de anul precedent, potrivit datelor Autorităţii de Supraveghere Financiară, citate într-un comunicat al UNSAR. Cea mai mare parte a sumelor, peste 94%, a fost achitată în baza poliţelor facultative, pe fondul creşterii interesului românilor pentru protecţia locuinţelor şi al frecvenţei tot mai ridicate a riscurilor, de la fenomene meteo extreme la incendii, conform aceleiaşi surse.

„Companiile de asigurări au achitat, anul trecut, despăgubiri de 209 milioane lei pentru refacerea locuinţelor asigurate, potrivit datelor oficiale publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Suma este cu 14% mai mare faţă de nivelul înregistrat în 2024, când au fost plătite despăgubiri de 183 milioane lei.

Cea mai mare parte din această valoare - peste 94%, respectiv 197 milioane lei - a fost acordată în baza asigurărilor facultative pentru locuinţe, în creştere cu 20% faţă de anul anterior. Acest tip de poliţe oferă o protecţie extinsă, acoperind o gamă largă de riscuri, inclusiv incendii, inundaţii sau alte evenimente neprevăzute.

În acelaşi timp, se remarcă o creştere a interesului românilor pentru protejarea locuinţelor - numărul locuinţelor asigurate facultativ a crescut cu 7% în 2025 faţă de anul precedent.

,,Aceste evoluţii confirmă rolul esenţial al asigurărilor facultative în protejarea patrimoniului personal şi în asigurarea unui sprijin financiar rapid în cazul unor evenimente neprevăzute. În contextul frecvenţei tot mai ridicate a riscurilor, de la fenomene meteo extreme la incendii, extinderea gradului de acoperire prin asigurare devine o necesitate, nu doar o opţiune”, a declarat Alexandru CIUNCAN, Preşedinte & Director General al UNSAR.

,,În spatele acestor despăgubiri sunt zeci de mii de familii care au reuşit să îşi refacă locuinţele după evenimente neprevăzute. Asigurarea este o soluţie concretă care ajută oamenii să îşi reia viaţa mai repede”, a precizat Alina BĂRBULESCU, Coordonator Secţiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

În România, asigurările facultative se pot încheia pentru acele locuinţe care sunt deja protejate printr-o poliţă obligatorie PAD. Poliţele facultative oferă un nivel de protecţie extins, la valoarea reală a clădirii şi/sau a bunurilor deţinute, putând acoperi pagubele produse de dezastre naturale, dar şi alte tipuri de riscuri, precum: incendii, explozii, furtuni, căderi de corpuri, inundaţii produse de avarii ale instalaţiilor de apă-canal, climatizare, termoficare, defecţiuni ale centralei termice, daune ale bunurilor electronice/electrocasnice etc.

În plus, este bine de ştiut că avem la dispoziţie soluţii diversificate de protecţie specifice tipurilor de bunuri pe care le deţinem în locuinţă sau chiar pentru a ne proteja relaţia cu vecinii, prin acoperirea prejudiciilor pe care le putem produce accidental.”