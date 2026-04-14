Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

UNSAR: Despăgubirile pentru locuinţe au ajuns la 209 milioane lei, în creştere cu 14%

A.G.
Comunicate de presă / 14 aprilie, 11:00

Companiile de asigurări au plătit în 2025 despăgubiri de 209 milioane lei pentru refacerea locuinţelor asigurate, în creştere cu 14% faţă de anul precedent, potrivit datelor Autorităţii de Supraveghere Financiară, citate într-un comunicat al UNSAR. Cea mai mare parte a sumelor, peste 94%, a fost achitată în baza poliţelor facultative, pe fondul creşterii interesului românilor pentru protecţia locuinţelor şi al frecvenţei tot mai ridicate a riscurilor, de la fenomene meteo extreme la incendii, conform aceleiaşi surse.

„Companiile de asigurări au achitat, anul trecut, despăgubiri de 209 milioane lei pentru refacerea locuinţelor asigurate, potrivit datelor oficiale publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Suma este cu 14% mai mare faţă de nivelul înregistrat în 2024, când au fost plătite despăgubiri de 183 milioane lei.

Cea mai mare parte din această valoare - peste 94%, respectiv 197 milioane lei - a fost acordată în baza asigurărilor facultative pentru locuinţe, în creştere cu 20% faţă de anul anterior. Acest tip de poliţe oferă o protecţie extinsă, acoperind o gamă largă de riscuri, inclusiv incendii, inundaţii sau alte evenimente neprevăzute.

În acelaşi timp, se remarcă o creştere a interesului românilor pentru protejarea locuinţelor - numărul locuinţelor asigurate facultativ a crescut cu 7% în 2025 faţă de anul precedent.

,,Aceste evoluţii confirmă rolul esenţial al asigurărilor facultative în protejarea patrimoniului personal şi în asigurarea unui sprijin financiar rapid în cazul unor evenimente neprevăzute. În contextul frecvenţei tot mai ridicate a riscurilor, de la fenomene meteo extreme la incendii, extinderea gradului de acoperire prin asigurare devine o necesitate, nu doar o opţiune”, a declarat Alexandru CIUNCAN, Preşedinte & Director General al UNSAR.

,,În spatele acestor despăgubiri sunt zeci de mii de familii care au reuşit să îşi refacă locuinţele după evenimente neprevăzute. Asigurarea este o soluţie concretă care ajută oamenii să îşi reia viaţa mai repede”, a precizat Alina BĂRBULESCU, Coordonator Secţiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

În România, asigurările facultative se pot încheia pentru acele locuinţe care sunt deja protejate printr-o poliţă obligatorie PAD. Poliţele facultative oferă un nivel de protecţie extins, la valoarea reală a clădirii şi/sau a bunurilor deţinute, putând acoperi pagubele produse de dezastre naturale, dar şi alte tipuri de riscuri, precum: incendii, explozii, furtuni, căderi de corpuri, inundaţii produse de avarii ale instalaţiilor de apă-canal, climatizare, termoficare, defecţiuni ale centralei termice, daune ale bunurilor electronice/electrocasnice etc.

În plus, este bine de ştiut că avem la dispoziţie soluţii diversificate de protecţie specifice tipurilor de bunuri pe care le deţinem în locuinţă sau chiar pentru a ne proteja relaţia cu vecinii, prin acoperirea prejudiciilor pe care le putem produce accidental.”

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

09 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 09 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

09 aprilie
Ediţia din 09.04.2026

Consultă arhiva ziarului
transgaz.ro
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

09 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0937
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3629
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5139
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8478
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.3213

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

