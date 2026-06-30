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UNSAR: Peste o mie de locuinţe afectate de incendii au fost despăgubite în 2025

A.M.
Bănci-Asigurări / 30 iunie, 11:46

Sursa foto: Pixabay

Sursa foto: Pixabay

Incendiul rămâne unul dintre cele mai costisitoare riscuri care pot afecta o proprietate rezidenţială, companiile de profil membre UNSAR achitând despăgubiri pentru 1.181 de dosare de daună deschise în baza asigurărilor facultative, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Valoarea pagubelor generate de aceste evenimente este semnificativă, dauna medie plătită pentru prejudiciile provocate de incendii ridicându-se la aproximativ 10.500 de euro, ceea ce evidenţiază un impact financiar major asupra bugetelor familiilor afectate, transmite sursa citată.

Datele sociologice relevă că un român din doi se teme că locuinţa sa ar putea fi distrusă de un incendiu, notează sursa menţionată.

„Incendiile se numără printre cele mai severe riscuri pentru o locuinţă. În doar câteva minute, acestea pot provoca pagube importante, iar costurile de refacere pot depăşi cu mult resursele financiare ale unei familii. De aceea, protecţia financiară oferită de o asigurare facultativă poate face diferenţa între o situaţie dificilă şi posibilitatea de a reveni mai rapid la normalitate”, a declarat Alexandru CIUNCAN, Preşedinte & Director General al UNSAR.

În total, societăţile de asigurare au plătit despăgubiri de 209 milioane lei pentru refacerea locuinţelor asigurate, valoare în creştere cu 14% comparativ cu anul anterior, informează UNSAR. Din această sumă, ponderea majoritară de peste 94% - reprezentând 197 de milioane de lei - a fost acordată în baza poliţelor facultative de locuinţă, segment care a marcat un avans de 20% faţă de perioada precedentă, arată analiza de specialitate.

În cazurile de avarii grave, compensaţiile ating plafoane extrem de ridicate, cea mai mare despăgubire achitată în baza unei asigurări facultative de locuinţă pentru daune provocate de un incendiu fiind de aproximativ 255.000 de euro, transmite instituţia.

„Incendiile nu sunt evenimente izolate. În medie, în fiecare zi a anului trecut, peste 3 locuinţe care au fost devastate de incendii au fost despăgubite în baza poliţelor de asigurare. În faţa unui risc care poate genera pierderi semnificative, asigurarea facultativă rămâne una dintre cele mai eficiente soluţii de protecţie financiară”, a precizat Alina BĂRBULESCU, Coordonator Secţiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

Poliţele facultative se pot emite doar pentru imobilele care deţin deja o asigurare obligatorie PAD, oferind o protecţie extinsă la valoarea reală a clădirii şi bunurilor, acoperind riscuri precum explozii, furtuni, inundaţii din avarii ale instalaţiilor, defecţiuni ale centralelor termice sau daune ale electronicelor, notează documentul.

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