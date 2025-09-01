Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ursula von der Leyen: România a demonstrat rezilienţă impresionantă în democraţia sa

M.P.
Internaţional / 1 septembrie, 18:55

Sursă foto: Wikipedia

Sursă foto: Wikipedia

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat, luni, că România a demonstrat rezilienţă impresionantă în democraţia sa şi a combătut cu succes încercări de manipulare. Ea a declarat că ţara noastră rezistă în faţa intimidărilor care fac parte din jocul Moscovei şi a lăudat România pentru sprijinul oferit Republicii Moldova, transmite news.ro, de la care menţionăm următoarele.

Ursula von der Leyen a declarat, luni, în cadrul conferinţei de presă susţinută la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, că România asigură securitatea Europei pe cale aeriană şi maritimă.

”Vă mulţumesc foarte mult pentru primirea călduroasă aici în România şi vă mulţumesc sincer pentru vizita impresionantă la portul militar din Constanţa şi Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu. Ajutaţi să menţinem Europa sigură pe cale aeriană şi maritimă la Marea Neagră şi mai mult ca oricând România este un avantaj pentru securitatea europeană şi un partener cheie pe flancul estic al NATO”, a declarat Ursula von der Leyen.

Ea a precizat că România a combătut cu succes încercări de manipulare şi rezistă în faţa intimidărilor care sunt parte din jocul Moscovei.

”Dragă Nicuşor, este o plăcere să mă aflu în România pentru prima dată de la inaugurarea mandatului tău. În ultima lună România a demonstrat rezilienţă impresionantă în democraţia sa, în instituţiile sale. Aţi combătut încercări de dezinformare cu succes, încercări de manipulare. Sunteţi puternici şi oferiţi un sprijin ferm pentru Moldova. Rezistaţi în faţa intimidărilor care sunt parte din jocurile Moscovei, dar asta nu face decât ca rezilienţa noastră să fie mai puternică. Şi ştim, ai vorbit şi despre situaţia de securitate, ne trebuie o creştere în investiţiile de apărare”, a afirmat preşedintele Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen s-a referit şi la programul SAFE.

”Pentru acest lucru avem finanţarea, trebuie să lucrăm pe implementarea acestei finanţări şi, bineînţeles, trebuie să asigurăm sustenabilitate pe termen lung. În primul rând, în ceea priveşte sprijinul financiar pe termen scurt împreună în cadrul Consiliului European, am fost de acord asupra 800 de miliarde de euro, un pachet de 800 de miliarde de euro, până în anul 2030, partea din acest pachet fiind instrumentul SAFE. SAFE este un instrument în valoare de 150 miliarde de euro şi mă bucur foarte mult că 19 state s-au înscris la acest program pentru achiziţii comune, inclusiv România, şi este o veste foarte bună.

În cadrul vizitei la baza navală a fost foarte interesant să văd primele idei de proiecte ale Forţelor Navale de potenţială utilizare a împrumuturilor în cadrul SAFE. Avem subscriere completă la SAFE, este un real succes. Putem avea investiţii pentru achiziţii comune în cadrul SAFE, dar şi pentru a acorda sprijin militar Ucrainei, fie prin asigurarea capabilităţilor sau prin investirea în industria ucraineană de apărare”, a subliniat Ursula von der Leyen.

Ea a adăugat că este important şi cum va fi realizată implementarea investiţii în apărare.

”Al doilea element este implementarea, bineînţeles, aşa cum am spus, şi în acest sens vom dezvolta o foaie de parcurs pe care o vom prezenta detaliat la Consiliul European cum vedem decalajele de capabilităţi, cum intenţionăm să le acoperim până 2030, cu ţinte, cu jaloane, pentru că ştim că doar atunci când le măsurăm le putem rezolva”, a explicat preşedintele Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen propune o triplare a finanţării pentur securitatea graniţelor.

”Al treilea element este sustenabilitatea investiţiilor în apărare. Aici avem un răspuns structural de a ne creşte apărarea prin propunerea noului buget european, care va fi implementat în doi ani. Propunem să triplăm finanţarea pentru securitatea graniţelor, propunem să mărim de cinci ori investiţiile în apărare, inclusiv capabilităţile maritime, bineînţeles, şi propunem să creştem de zece ori investiţiile în mobilitate militară”, a explicat Ursula von der Leyen.

Ea a mai declarat că Republica Moldova a ales calea europeană.

”Domnule preşedinte, dragă Nicuşor, solidaritatea europeană se extinde dincolo de propriile graniţe. Şi aş dori să împărtăşesc nişte idei pentru statul nostru vecin şi prieten, Republica Moldova. Săptămâna trecută a sărbătorit Ziua Independenţei, am sărbătorit democraţia Moldovei, spiritul de necombătut al poporului său şi iubirea lor pentru libertate. Moldovenii au ales calea democratică, calea europeană şi le vom sta mereu alături”, a afirmat Ursula von der Leyen.

Ea a mai precizat că România a făcut eforturi pentru a ţine deficitul sub control.

”În încheiere, dacă-mi permiteţi despre eforturile României de a reveni la creştere durabilă. Aţi muncit din greu pentru a menţine sub control deficitul, aţi promovat reforme şi vă modernizaţi economia. Şi salutăm aceste eforturi. România are toate cele necesare pentru a-şi pune economia pe traiectoria corectă şi mai mult decât atât aveţi dorinţa politică ingredientul cel mai important. Împreună lucrăm pentru a ne folosi cât mai bine de fondurile europene de nouă generaţie şi vom continua să lucrăm îndeaproape pentru a asigura un viitor prosper pentru poporul român”, a mai declarat Ursula von der Leyen.

