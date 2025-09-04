US Open: Auger-Aliassime este în semifinalele turneului masculin

Jucătorul canadian de tenis Felix Auger-Aliassime s-a calificat miercuri în semifinalele turneului masculin de la US Open, după o victorie în patru seturi cu australianul Alex De Minaur, potrivit news.ro.

Felix Auger-Aliassime (25 de ani, locul 27 ATP) a avut un meci greu cu Alex De Minaur (26 de ani, locul 8 ATP) în sferturile de finală ale turneului masculin de la US Open. Canadianul a pierdut primul set al meciului, cu 4-6, dar setul secund a fost unul epic, cu o durată de 88 de minute, iar Auger-Aliassime a reuşit să întoarcă rezultatul. Felix s-a impus după patru ore şi 13 minute în patru seturi, scor 4-6, 7-6(7), 7-5, 7-6 (4) şi atinge faza semifinalelor la US Open pentru a doua oară după 2021.

În semifinale, Felix Auger-Aliassime va juca împotriva învingătorului din partida „italiană” Jannik Sinner (24 de ani, locul 1 ATP), deţinătorul trofeului la Flushing Meadows, şi Lorenzo Musetti (23 de ani, locul 10 ATP).