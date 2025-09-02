US Open: Canadianul Felix Auger-Aliassime s-a calificat în sferturi

Canadianul Felix Auger-Aliassime l-a învins, luni, pe rusul Andrei Rublev, locul 15 mondial, scor 7-5, 6-3, 6-4, şi s-a calificat în sferturi la US Open, potrivit news.ro.

Semifinalist la New York în 2021, Auger-Aliassime îşi confirmă forma bună după ce l-a eliminat sâmbătă pe numărul 3 mondial Alexander Zverev în turul trei.

Canadianul nu mai ajunsese în sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam de la Australian Open din 2022.

Numărul 27 mondial îl va înfrunta pe australianul Alex De Minaur în sferturi.