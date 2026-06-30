USR: minorii condamnaţi la măsuri educative vor beneficia de sprijinul consilierilor de probaţiune pe o perioadă mai îndelungată

Minorii de peste 14 ani condamnaţi în dosare penale la măsuri educative neprivative de libertate vor beneficia de îmbunătăţirea procesului de reeducare şi, astfel, de creşterea şanselor de reintegrare socială, potrivit unui proiect de lege iniţiat de deputata USR Oana Murariu, conform News.ro.

„Durata măsurilor educative neprivative de libertate pentru minorii de peste 14 care săvârşesc fapte penale este acum redusă şi, din acest motiv, şi eficienţa măsurii e limitată. Prin noul proiect propun extinderea atât a limitelor de durată minime, cât şi a celor maxime. În acest fel, consilierii de probaţiune vor avea suficient timp de interacţiune cu aceşti minori şi vor putea sprijini reintegrarea lor reală în comunitate", a declarat Murariu, potrivit unui comunicat oficial al USR.

Măsurile educative neprivative de libertate vizate de proiect sunt stagiul de formare civică, cu o durată maximă actuală de 4 luni, care ar urma să crească la 6 luni; supravegherea, cu o durată între 2 şi 6 luni, care ar urma să devină între 4 luni şi un an; consemnarea la sfârşit de săptămână, cu o durată între 4 şi 12 săptămâni, care ar urma să fie între 8 şi 24 de săptămâni; şi asistarea zilnică, cu o durată între 3 şi 6 luni, care ar urma să fie între 6 luni şi un an.

„Prin noul proiect de lege dăm o şansă reală acestor minori nu numai la reintegrare socială, ci şi la un viitor corect şi onest, la o viaţă normală. În acelaşi timp, creştem şi gradul de siguranţă publică, în beneficiul întregii societăţi", a declarat Murariu. Proiectul de lege a fost co-iniţiat de Oana Ţoiu, ministru şi deputată USR, şi de Ştefan Pălărie, liderul senatorilor USR, fiind înregistrat la Parlament şi urmând să intre în procedura de dezbatere şi adoptare legislativă, conform aceleiaşi surse.