Vacanţa lui J.D. Vance în Charlbury, însoţită de măsuri stricte de securitate

A.B.
Internaţional / 11 august, 21:02

Vacanţa lui J.D. Vance în Charlbury, însoţită de măsuri stricte de securitate

Charlbury, un orăşel cu 3.000 de locuitori din comitatul Oxfordshire (sud-vestul Angliei), a devenit în ultimele zile scena unor controale de securitate intense, după ce vicepreşedintele Statelor Unite, J.D. Vance, a ales să îşi petreacă aici vacanţa, relatează EFE, care afirmă cele ce urmează.

După întâlnirea din 8 august cu ministrul britanic de externe David Lammy, la reşedinţa oficială Chevening House, şi după mai multe discuţii cu reprezentanţi diplomatici ucraineni, Vance s-a mutat împreună cu familia într-un conac din secolul al XVIII-lea, situat pe un teren de 2,42 hectare, dotat cu teren de tenis, sală de fitness şi grădini georgiene, securizate complet de serviciile speciale.

Potrivit presei britanice, localnicii au constatat că unele poteci tradiţionale au fost închise, iar toate vehiculele care se apropie de localitate sunt verificate de poliţia britanică şi de agenţii serviciului secret american. The Telegraph notează că proprietara reşedinţei şi-a cerut scuze vecinilor pentru „circul care va avea loc în următoarele zile”, exprimându-şi speranţa că maratonul celor 19 vehicule din coloana vicepreşedintelui, a soţiei sale, Usha, şi a celor trei copii „nu va fi prea deranjant”.

Din weekend, în curtea conacului a fost instalat un sistem de securitate extins, inclusiv un heliport. Duminică, coloana oficială a vizitat Palatul Hampton Court, fosta reşedinţă a regelui Henric al VIII-lea, închis publicului pe durata vizitei, conform sursei citate.

Gruparea „Stop Trump” din Regatul Unit, organizatoarea protestelor anti-Trump, a anunţat o manifestaţie paşnică marţi, în Charlbury, după o acţiune similară săptămâna trecută, în Chevening. „În timp ce copiii din Gaza mor de foame şi sunt bombardaţi, aceşti bărbaţi stau în spatele uşilor şi toastează pentru politica lor externă. Aceasta nu este diplomaţie, ci o demonstraţie grotescă de putere, îmbibată cu sânge”, au scris activiştii pe Facebook.

Miercuri, Vance este programat să viziteze trupele americane staţionate la baza RAF din Fairford, unde sunt dislocaţi militari din escadrila 501 de sprijin aerian şi din detaşamentul 99 de recunoaştere expediţionară al Forţelor Aeriene ale SUA.

