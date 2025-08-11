Val de căldură cu temperaturi record în mai multe ţări europene

Un val de căldură „excepţională” prin intensitate loveşte o mare parte a Europei, cu temperaturi ce depăşesc 42°C în Franţa, Portugalia, Balcani şi Spania, determinând emiterea de alerte de risc extrem de incendii în numeroase zone, transmite EFE, de la care relatăm cele ce urmează.

Sudul şi centrul Franţei se află luni în alertă roşie, potrivit Meteo France, care avertizează că perioada va fi „foarte intensă, chiar excepţională” în 12 departamente, cu maxime ce vor depăşi frecvent 40°C şi, local, 42°C, posibil cu recorduri istorice.

Fenomenul, început vinerea trecută, provine din valul de căldură ce loveşte Spania de nouă zile şi care atinge luni „apogeul”. Situaţia nu se va ameliora până cel puţin miercuri, estimează Agenţia Spaniolă de Meteorologie (Aemet), care avertizează că în multe regiuni, inclusiv Ţara Bascilor şi Navarra, se vor depăşi 42°C.

În Portugalia, unde sunt aşteptate luni maxime de 43°C, guvernul a prelungit starea de alertă până la 13 august, atât din cauza temperaturilor extreme, cât şi a incendiilor.

Regatul Unit intră săptămâna aceasta în al patrulea val de căldură al verii, cu temperaturi de peste 30°C şi maxime de 33°C în Anglia şi Ţara Galilor, în timp ce Elveţia se confruntă cu valori între 34°C şi 37°C la Geneva, conform sursei citate.

În Italia, al patrulea val de căldură al verii este considerat cel mai intens de până acum, cu maxime de peste 35°C şi vârfuri de 40°C, provocat de un anticiclon nord-african. În Balcanii de Vest, prognozele indică 41°C în Macedonia de Nord, 40°C în Serbia şi 39°C în Croaţia.

În România, autorităţile au emis luni avertizări pentru maxime de 41°C şi risc ridicat de incendii, iar în Albania temperaturile au atins 41°C, multiple incendii forestiere necesitând sprijin de urgenţă din partea Emiratelor Arabe Unite şi a mai multor state din UE.