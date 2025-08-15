Valentin Jucan: CNA ia în calcul scenariul unor alegeri anticipate în primăvara viitoare

Ţara noastră s-ar putea confrunta cu alegeri anticipate în primăvara anului viitor, acesta fiind scenariul „cel mai rău” pentru care se pregăteşte Consiliul Naţional al Audiovizualului, a declarat vicepreşedintele instituţiei, Valentin Jucan, într-un interviu pentru News.ro.

Oficialul a subliniat că riscul este luat în calcul din perspectiva combaterii campaniilor de dezinformare şi a conţinutului ilegal online, avertizând că perioada de după alegerile din acest an a fost marcată de „trei luni pierdute” în reacţia autorităţilor. El a cerut creşterea cuantumului amenzilor maxime aplicate de CNA, de la 200.000 lei la un nivel mai descurajator, precum şi adoptarea unui cadru legislativ care să asigure predictibilitatea sancţiunilor şi posibilitatea intervenţiei rapide împotriva conţinutului nociv.

Potrivit lui Jucan, instituţia implementează un contract de 20 milioane de euro din fonduri europene pentru îmbunătăţirea capacităţii tehnice, iar primele rezultate ar trebui să fie vizibile din vara anului viitor. În privinţa reţelelor de socializare, el a arătat că actuala directivă europeană limitează posibilitatea eliminării anumitor tipuri de conţinut, ceea ce impune statului român să adopte şi măsuri critice şi credibile împotriva discursului de ură promovat inclusiv de politicieni.