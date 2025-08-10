Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Vance şi Lammy discută situaţia din Ucraina înainte de summitul SUA-Rusia

I.S.
Internaţional / 10 august, 09:21

Vance şi Lammy discută situaţia din Ucraina înainte de summitul SUA-Rusia

Vicepreşedintele SUA JD Vance şi ministrul britanic de Externe David Lammy au găzduit o întâlnire a oficialilor de securitate, în apropiere de Londra, pentru a discuta despre războiul din Ucraina, potrivit BBC.

Discuţiile ar fi fost convocate la solicitarea SUA.

Celor doi li s-au alăturat oficiali ucraineni şi consilieri europeni privind securitatea naţională, iar Lammy a afirmat că ”sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina rămâne de neclintit în timp ce lucrăm pentru o pace justă şi durabilă”.

Aceasta vine după ce preşedintele ucrainen Volodimir Zelenski a subliniat că nu va face concesii teritoriale Rusiei, înaintea unui summit între preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, care va avea loc, săptămâna viitoare, în Alaska.

Întâlnirea de sâmbătă a avut loc la Chevening, reşedinţa oficială de la ţară a lui Lammy din Kent, unde stau Vance şi familia sa.

Rustem Umerov, secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare din Ucraina, şi Andrei Yermak, şeful Cabinetului lui Zelenski, au participat la discuţii împreună cu oficiali reprezentând Regatul Unit, SUA, UE, Franţa, Germania, Italia, Finlanda şi NATO.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a avut o discuţie telefonică cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski înainte de întâlnire şi a afirmat că au fost de acord că va fi un ”forum vital” pentru a discuta progresele pentru pace.

Trump şi Putin ar urma să se întâlnească în 15 august pentru a discuta despre viitorul războiului.

Trump a avertizat că Ucraina ar putea să fie nevoită să cedeze teritorii pentru a pune capăt războiului, care a început cu invazia la scară largă de către Rusia, în februarie 2022.

Vorbind despre un potenţial acord de pace, Trump a afirmat, vineri, că ”vor fi unele schimburi de teritorii, spre binele ambelor părţi”.

”Ne uităm la teritorii pentru care s-a luptat timp de peste trei ani ani şi jumătate, mulţi ruşi au murit. Mulţi ucraineni au murit”, a spus el.

Sâmbătă seara, mai mulţi lideri europeni au emis o declaraţie comună în care îşi reafirmă sprijinul pentru Ucraina şi insistă că aceasta trebuie implicată în orice negocieri pentru pace.

”Drumul către pace în Ucraina nu poate fi decis fără Ucraina”, au afirmat liderii Marii Britaniii, Franţei, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei şi preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

”Ucraina are libertatea de alegere cu privire la propriul destin”, au afirmat ei.

Ei au adăugat că ”graniţele internaţionale nu trebuie schimbate prin forţă” şi că naţiunile lor vor continua să sprijine Ucraina din punct de vedere diplomatic, militar şi financiar.

Rusia a insistat constant ca Ucraina să recunoascp suveranitatea rusească asupra mai multor regiuni ucrainene, să fie de acord cu demilitarizarea şi să îşi abandoneze aspiraţiile privind NATO.

Poziţia lui Trump a implicat, de asemenea, ca Ucraina să sacrifice teritorii pentru pace.

În timp ce Zelenski a avut grijă să nu îl critice pe Trump, postarea sa pe reţelele sociale clarifică faptul că nu va accepta acest lucru.

Sâmbătă dimineaţă, el a afirmat, într-o postare pe Telegram, că ”ucrainenii nu îşi vor da pământul ocupantului” şi a reiterat că Ucraina trebuie să fie implicată în orice soluţie pentru pace.

”Suntem gata, împreună cu preşedintele Trump, împreună cu toţi partenerii, să lucrăm pentru o pace reală şi, cel mai important, durabilă - o pace care nu se va prăbuşi din cauza dorinţelor Moscovei”, a spus el.

Sâmbătă seară, în tradiţionalul său discurs, Zelenski a afirmat că întâlnirea din Regatul Unit a fost constructivă.

”Drumul către pace pentru Ucraina ar trebui să fie stabilit împreună şi doar împreună cu Ucraina, acesta este principiul-cheie”, a afirmat el.

Acesta este lucrul care a îngrijorat mereu Ucraina şi pe mulţi aliaţi europeni - ca Trump şi Putin să încerce să facă un acord fără ca Ucraina să fie prezentă.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat, sâmbătă, într-o postare pe X, că viitorul Ucrainei nu poate fi ”decis fără ucraineni” şi a avertizat că ”europenii vor fi neapărat o parte din soluşie, întrucât propria lor securitate este vizată”.

Cuvintele lui Trump despre Rusia s-au înăsprit în ultimele luni, dar pentru Ucraina ele trebuie urmate de acţiuni tangibile.

Vineri, un termen-limită dat de preşedintele SUA pentru ca Rusia să accepte o încetare a focului sau să confrunte cu mai multe sancţiuni a trecut, aparat fără consecinţe.

Partenerul american al BBC, CBS News, a relatat, citând un oficial de la Casa Albă, că este în continuare posibil ca Zelenski să fie implicat în întâlnirea dintre Putin şi Trump în vreun fel, întrucât planurile pentru întâlnire de vineri nu sunt încă fixate.

Pe teren, este resemnare că orice negocieri iniţiale pentru pace ar putea să nu includă Ucraina.

Soldaţii şi civilii cu care BBC a discutat şi-au exprimat dorinţa puternică pentru pace. Există epuizare din cauza luptelor constante şi a atacurilor ruseşti cu drone şi rachete.

Dar nu prea sunt dovezi că Ucraina ar vrea să accepte o pace cu orice preţ - cu atât mai puţin una care îi va fi impusă fără ca vocea să îi fie auzită.

