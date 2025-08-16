Vânzările de retail din SUA au crescut în luna iulie

Vânzările cu amănuntul din Statele Unite au crescut cu 0,5% în luna iulie, susţinute de cererea pentru automobile şi de promoţiile agresive derulate de Amazon şi Walmart, potrivit datelor Departamentului Comerţului, informează news.ro.

Creşterea vine după o revizuire pozitivă a datelor din iunie, când vânzările au avansat cu 0,9%, atenuând temerile privind o încetinire economică accentuată.

Principalul motor a fost sectorul auto, unde vânzările au urcat cu 1,6%, sprijinite şi de achiziţiile de vehicule electrice înainte de expirarea creditelor fiscale la 30 septembrie.

Vânzările online au avansat cu 0,8%, iar cele de îmbrăcăminte cu 0,7%, în timp ce cele de mobilă şi articole sportive au consemnat salturi peste 1%. În schimb, cheltuielile la restaurante şi baruri au scăzut cu 0,4%, un semnal de presiune asupra finanţelor gospodăriilor.

Pe baza ajustării pentru inflaţie, vânzările de retail de bază au crescut cu 0,3%, oferind un început solid pentru trimestrul al treilea. Totuşi, analiştii avertizează că piaţa muncii slăbită şi preţurile mai mari la bunuri şi servicii vor frâna consumul.

Un sondaj al Universităţii din Michigan arată că sentimentul consumatorilor s-a deteriorat în august, iar aşteptările inflaţioniste pe 12 luni au crescut la 4,9%, faţă de 4,5% în iulie.

În pofida discuţiilor privind o posibilă reducere a dobânzii de referinţă de către Rezerva Federală, economiştii spun că datele actuale nu susţin un astfel de pas în septembrie. Importurile s-au scumpit cu 0,4% în iulie, pe fondul tarifelor mai ridicate, ceea ce a contribuit la stagnarea producţiei industriale.

”Fundamentele economice încep să se slăbească vizibil, iar impactul tarifelor va limita tot mai mult cererea consumatorilor în lunile următoare”, a avertizat Lydia Boussour, economist-şef la EY-Parthenon.